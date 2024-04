La derrota sobre la hora de San Lorenzo ante Liverpool en Montevideo y su incómoda posición en la Copa Libertadores (último en su grupo con un punto sobre nueve posibles) gatilló un áspero cruce entre el presidente Marcelo Moretti y el exdirector técnico Rubén Darío Insúa. "Venimos en un momento complicado a nivel deportivo y el (por Insúa) fue parte: ganó cuatro partidos de dieciocho. Insua dijo muchas mentiras" declaró Moretti. quien recalcó que "Jamás le dije que había 15 millones de dólares para jugadores. De hecho, ese es el presupuesto anual ordinario del club. Si yo pongo 15 millones de dólares, San Lorenzo no la podría devolver jamás" señaló el dirigente.

Por su parte y en declaraciones a TyC Sports, Insúa respondió que "Moretti diga que miento lo tomo como un elogio" y ratificó que "como había que pasar de ronda en la Libertadores, seguir en la Copa Argentina y traer incorporaciones de jerarquía, el presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó. De las diez incorporaciones, solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari, Palavecino (Agustín) y Cetré (Edwuin)”, expresó el exentrenador azulgrana.

Por su parte y en diálogo con ESPN, Moretti se refirió al contrato de Insúa y a sus declaraciones sobre el armado del plantel: "Me pareció raro que Insua no diga que, cuando asumimos, le debían cuatro meses y nosotros nos pusimos al día con su salario. Me pareció raro que no diga que le triplicamos el sueldo. Me pareció raro que diga que a los jugadores no los pidió. Él habló con Remedi, con Tapia, con Romaña, con Herazo, con Blanco, con Tarragona.Yo hablaba con los representantes y él con los jugadores. Habla muy mal de él".

El presidente además agregó que "Batalla se fue antes de que asumamos. Nunca hablé con él. Se fue Jalil, se va Rafa Pérez. Los reemplazamos con Altamirano, trajimos a Romaña, que es casi 10 años menor a Rafa Pérez y que es un gran jugador. No lo tenía nadie en vista. Trajimos a Remedi para reemplazar a Jalil Elías. Después, mantuvimos la base: a Giay, Braida, Barrios, Leguizamón y le trajimos refuerzos", agregó Moretti.

Acerca de su despido luego de la derrota por 2 a 0 ante Independiente del Valle en Quito, Insúa recalcó que "me pareció rara la decisión porque el equipo estaba en la Copa Libertadores y él (por Moretti) lo disfrutaba. No queda bien romper un vínculo a los tres meses, porque pareciera que cambió de opinión sobre respetar los contratos. Fue un grave error usar al fútbol para hacer política” dijo Insúa cuyo contrato había sido renovado a principios de año hasta fines de 2025.

Más allá del enojo por la situación, el ex entrenador aseguró que no demandará a la institución. “Presumo que la actual conducción se hará cargo de lo firmado, pero por un tema de principios no voy a cobrar la deuda. Este presidente dijo que quiere hacer un nuevo estadio y mi deseo es que ese dinero vaya ahí" indicó Insúa.