El escenario es inédito, sobre todo, porque lo admiten los propios empresarios. Algunos de ellos muy grandes. Ante la peor crisis de su historia, en las cámaras industriales y de la construcción hay debates internos y catarsis colectivas muy fuertes, que conviven con un temor reverencial a la manera de ejercer el poder de Javier Milei: “no sabemos qué hacer. Levantás la cabeza y te la cortan, como a Belocopitt. A nadie le importa nada”, aseguraron dirigentes empresarios de la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio (Camarco) a Página I12. Lo paradójico es que esa conclusión se da en paralelo a informes técnicos recientes de actividad que ameritarían no ya una queja, sino una acción directa contra el Gobierno. Pero el embate de Milei a Claudio Belocopitt -el dueño de la prepaga Swiss Medical- surtió efecto y el ejemplo del ceo que encabezó un aumentazo récord de los abonos y fue sacado de la cancha con un escrache público y operaciones periodísticas, generó un ruido inusitado en el sector privado.

“Hay una psicosis total, nadie quiere hablar”, contó a este diario un empresario de la ruralidad que sigue la diaria con preocupación y afirma que "ese temor lo tienen todos los sectores de la economía". Parece increíble, pero el Gobierno les blanqueó a muchos ceos que “hay carpetas de todos”. Eso hizo que les teman “a los escraches directos a empresas”, como ellos mismo cuentan. En este marco, lo de Belocopitt vino a confirmar que la embestida de Milei puede ser cruenta y, además, tampoco ven los ceos que haya respuestas a sus planteos. Asi es que, hoy, exponerse es lose-lose. Esto último lo planteó un dirigente importante en una reunión de la Camarco.

En ese mitin hubo palabras muy fuertes contra la política oficial y quejas varias de muchos de los gigantes, entre ellos Roggio, Chediak, Supercemento, Rovella Carranza y Panedile. Meses atrás, había sido Hugo Dragonetti, el jefe de Panedile, quien había tomado la voz cantante ante la decisión de Milei de paralizar totalmente la obra pública, pero hoy lo siguen todos los pesos pesados. “Sacando a Paolo, estamos todos en crisis”, se escuchó en ese cónclave. Es que la constructora de Techint es la única que conservó una obra grande, el reversal del gasoducto del Norte, que se inició bajo la gestión de Sergio Massa y ahora continúa. Otro que no emite opinión es Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian, porque no tiene obra pública, pero la foto del resto es inédita.

Una escena de terror

Desde que Milei es Gobierno y por el cierre de la obra pública se perdieron 100 mil empleos directos en la construcción y las firmas avisan que “hay que seguir ajustando”. Esos trabajadores desempleados representan el 25 por ciento del total de obreros de la construcción, la pérdida de empleos más violenta en muchos años. “Se cayeron 100 mil puestos de trabajo en 4 meses, no pasó nunca esto. En 2001 creo que habíamos caído de 300 a 250 mil, para que te des una idea”, confió otro gigante constructor a este diario.

A este escenario se suma un problema extra: el gobierno de Milei no pagó la deuda de las obras del Estado Nacional del 2023 porque, según avisan en el sector, “Caputo se sentó arriba de la caja”. La referencia es para los manejos del ministro de Economía, que en el asunto actúa en tándem con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda y el que maneja los números del Presupuesto. Son los que paran los pagos de deuda, que a esta altura son millonarios: al día de hoy, la deuda del Estado con los constructores es superior a los 300 mil millones de pesos. Un ladrillero al que aún le queda ánimo para distender con bromas, explicó que “el Gobierno nacional está en default, entró en cesación de pagos. Economía no deja que los secretarios devenguen ni paguen lo que nos deben”.

En paralelo, hoy más de 2000 obras paradas que estaban en actividad. Con la desesperación instalada, los constructores empezaron por su lado a sondear a bancos privados que quieran financiar las obras, pero nadie quiere. Además, aclaran, eso podría representar, a lo sumo el 15 por ciento del total de obras, como se estila en el mundo y en el modelo chileno, que Milei pregonó como la panacea.

Desconcierto en Avenida de Mayo

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, cuenta cada vez que puede que estuvo dos horas reunido, a solas, con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. El encuentro fue hace unas semanas en la Casa Rosada, y allí Funes escuchó la teoría de la recuperación en "V" del mandatario, que no pareció registrar los problemas que atraviesan las fábricas. Funes, que fue parte del pacto de silencio de los gigantes de la UIA como Techint, Arcor y Ledesma para no criticar al Gobierno, se vio obligado a salir de la cueva y exponer en público la crisis. Fue tan fuerte la presión del Departamento PYMI de la UIA, que los comunicados ya alertan que el riesgo de quiebre de los pequeños es total y, sobre todo, que no hay en el corto plazo "luz al final del tunel".

En esa reunión, cuando Funes le dijo a Milei que había que sostener la demanda, el Presidente contestó que "hay que trabajar sobre la reforma laboral, el piso de la crisis ya se tocó". Funes trasladó ese dato a la mesa de UIA y nadie lo podía creer. Es que más allá de que la reforma laboral sea el sueño húmedo de los ceos para achicarse y ordenarse, saben que ni por asomo es el dinamizador de la economía. "Hoy hablas con empresarios textiles y jugueteros y están sin ventas, en su peor momento de la historia, y sin interlocutor", relató un pope fabril a este diario, y agregó: "acá en la UIA hay muchos boludos que en los años del kirchnerismo decían que los maltrataban, y a la vez se peleaban para sentarse con Cristina Kirchner en las cenas del Día de la Industria. Esos mismos, ahora le tienen miedo a Milei y se dejan hacer y decir cualquier cosa. Y encima no venden nada".

Hace unos días, en esa misma línea de dar datos de una crisis sin fin, la cámara de metalúrgicos ADIMRA reportó una caída de ventas de hasta 40 por ciento. Esos números hicieron que Funes saliera por primera vez en público a blanquear un dato fuerte: “es evidente que la recesión llegó a la industria -dijo-. Hasta marzo hay una caída de 5000 puestos de trabajo".



De algun modo, la salida forzada de Funes también es una exigencia de los gigantes, que le temen al escrache libertario. El dato más llamativo, visto en perspetiva histórica, es del Arcor, que va camino -después del 2001 y el macrismo- a tener por tercera vez en su historia ejercicios con números rojos. En los primeros tres meses de Macri presidente, Luis Pagani, el dueño de la firma, se reunió con el entonces ministro de Industria, Francisco "Pancho" Cabrera. Es costumbre del empresario cordobés semblantear a sus interlocutores políticos. Tras una hora de reunión, Pagani salió y le dijo a un asesor muy cercano: "olvidate, esta gente no tiene plan industrial". Horas después, dio una nota periodística con dardos al gobierno PRO. Hoy, la situación es aún peor, pero a diferencia del macrismo y hasta de los gobiernos de los Kirchner, el escarnio público y hasta personal que Milei tomó como método, los tiene guardados y con temor. "¿Cuánto dura el miedo?", preguntó este diario a varios popes empresarios. "Lo que banque la calle", respondieron.