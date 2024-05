REAS 8 puntos

(Argentina/Suiza/Alemania, 2024)

Dirección y guion: Lola Arias.

Duración: 82 minutos.

Intérpretes: Yoseli Arias, Ignacio Amador Rodriguez, Estefy Harcastle, Carla Canteros, Noelia LaDiosa.

Estreno exclusivamente en El Cultural San Martín.

“Cuando escribía la película y también durante los ensayos, nuestro mayor peligro era el ‘realismo carcelario’. Nuestra película no podía ser una de esas series que estigmatizan a la gente, que convierten la cárcel en un espectáculo de violencia”. Las palabras de la dramaturga, directora teatral y cineasta Lola Arias, publicadas en Página/12 en ocasión del estreno de su segundo largometraje en el último Festival de Berlín, disparan contra un enemigo formal y ético diáfano: los relatos genéricos de dramas “tumberos” que se han convertido en un género audiovisual contemporáneo, con sus códigos, iconografía y clichés autóctonos. Nada más alejado de ello que Reas, film que (re)utiliza las bondades de un territorio cinematográfico casi extinto, el musical, para construir un universo rabiosamente idiosincrático pero, al mismo tiempo, fácilmente reconocible.

Como en su anterior díptico fílmico-teatral, integrado por la película Teatro de guerra y la obra Campo minado, ambas protagonizadas por veteranos de Malvinas de uno y otro bando, Reas y la pieza que la acompaña sobre las tablas, Los días afuera, son creaciones independientes aunque complementarias. El mismo reparto de actores no profesionales (o no-actores) sube al escenario y habita la pantalla: un grupo de mujeres cis y hombres y mujeres trans, en todos los casos personas que pasaron varios años en la cárcel de Ezeiza, reconstruyendo con las armas de la imaginación sus historias de vida y también sus esperanzas. En la base de todo está la fascinación de Arias por el “teatro documental”, que parte de seres humanos de carne y hueso y las realidades más estrictas para la edificación de la dramaturgia y la puesta en escena. En Reas todo es real y todo es fantasía, mientras las chicas y algún chico ensayan bailes en el patio de la prisión, cuentan recuerdos vitales del otro lado de los muros y sueñan con viajes al extranjero, cuando el tiempo de la condena sea cosa del pasado.

Reas comienza cuando Yoseli (Yoseli Arias), cuyo hombro ostenta un tatuaje de la Torre Eiffel, ingresa a la cárcel luego de ser detenida en al aeropuerto con varios kilos de drogas en la valija. Yoseli comenzará a conocer a sus nuevos vecinos, como Nacho (Ignacio Amador Rodríguez), un hombre trans con quien entabla rápidamente un vínculo cercano, y otras chicas que integran una banda de rock. Rock carcelario, parafraseando la famosa canción de Elvis, instancia de goce y libertad entre los más gruesos barrotes. Allí también habitan las guardiacárceles, mujeres rudas que, sin embargo, pueden quebrarse internamente durante alguna confidencia. Lola Arias transforma una cárcel abandonada, donde Reas fue filmada en su totalidad, en un auténtico set de filmación que es también escenario (la ligazón con lo teatral es muy fuerte en las dos películas de la directora), rompiendo el concepto resbaladizo de “realismo”, como lo hacía cualquier musical del Hollywood clásico, incluso en su vertiente “de bambalinas”.

Más allá del control absoluto de Arias sobre la materia prima artística, es evidente que en Reas, como ya ocurría en Teatro de guerra, el concepto de colaboración, el ida y vuelta constante entre directora y reparto durante todo el proceso creativo es esencial a los resultados. No podría ser de otra manera: la transformación de actor en personaje requiere aquí de una inmensa confianza mutua. A fin de cuentas, y más allá de las historias de dolor y violencia que se intuyen o explicitan detrás de las criaturas (cada personaje tiene su momento de revisión del pasado), Reas no podría ser un film más luminoso, apoyado en una fotografía de tonalidades pop de Martín Benchimol. Luminoso e incluso festivo, ya que Arias no permite que la oscuridad tome posesión del espacio carcelario o el cuerpo de las presidiarias. Reas es catarsis y exorcismo, genuino arte terapéutico.

Reas se exhibe en El Cultural San Martín el sábado 18 de mayo a las 18 y 20 horas, el domingo 19 a las 18 horas y el domingo 26 a las 16 y 18 horas.

La obra de teatro Los días afuera tiene funciones de miércoles a domingos a las 20 horas en el Teatro Presidente Alvear.