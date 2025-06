El exintendente de Morón y expresidente de Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), Martín Sabbatella, destacó este lunes el rol de Máximo Kirchner en el rearmado del peronismo, y se refirió a la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner.

"No hay ninguna duda de que a Cristina la quería muerta o presa. Es una suerte de venganza histórica por lo que hizo, porque no la pudieron domesticar, no la pudieron arrodillar. Porque al ampliar derechos enfrentó a las elites. Y eso no se lo perdonan", señaló el referente de Nuevo Encuentro.



Además, el también exdirector de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sostuvo que la persecución contra la expresidenta está motivada por las políticas que llevó adelante durante su gobierno (2007-2015) sino por su lugar en el presente.

"Es la jefa de la oposición y la líder más importante del peronismo. Y es quien garantiza pensar el sistema político a favor del pueblo. La persiguen como venganza histórica pero le tienen miedo a su presente. Porque es la garantía de ese futuro que todos anhelamos", aseguró Sabbatella.



Por último, se refirió a los desafíos del peronismo de cara a las elecciones de 2027. "Tenemos que construir una nueva mayoría, organizarse, estar todos juntos y con el liderazgo de Cristina. A ella la pueden proscribir, pero no pueden encarcelar su jefatura. Porque eso no lo deciden ni Magnetto, ni la Corte ni nadie. Lo deciden la historia y el pueblo. Tenemos que incorporar nuevas agendas, nuevos desafíos y nuevas agendas. Y hay que tener una síntesis para animarse a hacer lo que hay que hacer", concluyó.