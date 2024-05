Los campamentos en contra de la guerra en la Franja de Gaza, organizados por estudiantes de más de 60 universidades estadounidenses, no solo resultaron en más de 2,500 detenidos --según el último recuento del diario The New York Times--, sino que también generaron el anuncio de una huelga de hambre por tiempo indefinido por parte de al menos 14 alumnos de la Universidad de Princeton. Estas protestas se replicaron en países vecinos como Canadá y México, así como en países europeos como Francia, España, Reino Unido y Suiza. Además de exigir un cese al fuego inmediato, muchos estudiantes están exigiendo a las autoridades universitarias que pongan fin a cualquier acuerdo con instituciones, empresas u organismos de Israel.

Francia

En Francia, las autoridades quieren evitar una situación tensa como en Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad desalojaron el viernes el campus de la Universidad de élite Sciences Po París, donde un centenar de estudiantes había lanzado el jueves una nueva ocupación. El desalojo se desarrolló sin incidentes, según informó la Policía de París en un comunicado.

Las autoridades de la universidad permitieron la entrada policial después que el gobierno pidiera a los rectores usar todos sus poderes para mantener el orden público. Esta fue la segunda manifestación en el lugar, tras un bloqueo previo realizado por unos 200 alumnos una semana antes, el cual fue disuelto por la policía el mismo día que se produjo.

Los agentes también expulsaron en los últimos días a estudiantes propalestinos que protestaban en universidades en Lyon y Saint-Etienne. El lunes hicieron lo mismo en la Universidad de La Sorbona de París, símbolo de las protestas de Mayo del 68. "La evacuación fue bastante brutal con una decena de personas arrastradas por el suelo, pero sin detenciones", dijo Rémi, un estudiante de 20 años que participó de la manifestación, a la agencia de noticias AFP.

Otros países europeos

En el este de España, la acampada en solidaridad con Palestina que inició el lunes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, decidió este sábado tomar el interior del edificio ante la falta de respuesta por parte del rectorado de la universidad y "a pesar de la negativa y la tentativa de la decana a llamar a la policía", destacaron representantes de la protesta. Estos reclaman el "fin del genocidio en Gaza" y el cese de acuerdos de las universidades e instituciones con cualquier empresa u organismo de Israel, informó la agencia de noticias EFE.

En Irlanda, estudiantes del Trinity College de Dublín acamparon en la institución y bloquearon el sábado la entrada a un edificio que suele atraer a muchos turistas. El presidente del sindicato estudiantil de la universidad, Laszlo Molnarfi, mencionó en la cadena RTE que los manifestantes también piden que su institución corte sus vínculos con Israel. El establecimiento destacó en un comunicado que "para garantizar la seguridad, el acceso al campus estará restringido a estudiantes, personal, residentes y miembros del departamento de deportes".



En Suiza, un grupo de estudiantes propalestinos que se encuentran desde el jueves haciendo una sentada en la Universidad de Lausana (UNIL) anunció que se quedarán allí al menos hasta el lunes, indicaron medios locales el viernes. El rector del centro educativo, Frédéric Herman, afirmó que no prevén realizar controles de identidad de los manifestantes ni imponer sanciones contra ellos. Los estudiantes exigen al rectorado la elaboración de una lista de las colaboraciones en curso con instituciones israelíes, así como su interrupción inmediata. Además, instan a un alto el fuego inmediato en la guerra y el restablecimiento de la financiación de Suiza a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).



En Reino Unido, el primer campamento universitario se instaló la semana pasada en la de Warwick, y después en los campus de las de Bristol, Sheffield, Manchester, Leeds y Newcastle. Una de las organizadoras, Stella Swain, detalló el jueves a los medios que todas las protestas hasta ahora fueron pacíficas y que no hay nada que indique que no lo serán. "Habría muy pocos motivos para una respuesta (policial)", sostuvo.

Canadá y México

En Canadá, activistas propalestinos también instalaron tiendas de campaña en la Universidad McGill de Montreal, la Universidad de Ottawa, la Universidad de Columbia Británica en Vancouver y en la Universidad de Toronto. El miércoles un juez de la provincia de Quebec se negó a ordenar el desalojo de un campamento estudiantil en la Universidad McGill. Ali Salman, portavoz de esa protesta, afirmó al diario The Gazette de Montreal que la institución financió el "apartheid en Sudáfrica y el genocidio de la población indígena del territorio canadiense". "McGill ha estado en el lado equivocado de la historia durante casi toda su historia. Así que estamos aquí para cambiar esto. Estamos aquí para exigir que se deshagan de algo que está mal, que es el genocidio que está ocurriendo en Gaza”, enfatizó.

En Ciudad de México, cerca de un centenar de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más grande del país, instalaron el viernes un campamento en los alrededores de la institución para reclamar al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y que la propia UNAM detenga cualquier tipo de colaboración con instituciones de dicho país.

Representantes de la protesta reivindicaron en una conferencia de prensa las intenciones pacíficas del campamento, pero no descartaron la posibilidad de que las autoridades los desalojen. Claudio Escobar, estudiante de Filosofía de 28 años, criticó la respuesta del gobierno del estadounidense Joe Biden ante las protestas estudiantiles en ese país. "Estos gobiernos están dispuestos a todo para acabar con el movimiento estudiantil más importante en Estados Unidos desde el movimiento antiguerra de la guerra de Vietnam", dijo a AFP.

Cuestionamiento a Israel y Occidente

Kevin Ary Levin, licenciado en sociología por la UBA y magíster en estudios de Medio Oriente por la Universidad de Columbia, explicó a PáginaI12 que la situación en Europa es similar a EE.UU., porque en muchos países de Europa hay una comunidad árabe y musulmana muy grande que se identifica con la causa palestina. "Era cuestión de tiempo hasta que este fenómeno estadounidense también irradiara en Europa, donde a lo largo de la guerra hubieron manifestaciones muy grandes, sólo que no fueron específicamente estudiantiles", aclaró.



El sociólogo también señaló que esta situación es el reflejo de una guerra que, políticamente, para Israel estuvo perdida desde el momento en el que empezó. "Parte de la estrategia de Hamas era reforzar las críticas a Israel, tanto dentro como fuera de la región, involucrando a ese país en una guerra que el actual gobierno no iba a poder rechazar al estar conformada por los sectores más belicistas y teocráticos dentro del espectro político israelí", detalló.



Por su parte, el licenciado en ciencias políticas Carlos Pereyra Mele, indicó a este medio que estas protestas universitarias muestran que los liderazgos europeos y estadounidenses se transformaron en aparatos que no representan a la sociedad. "Occidente perdió su rumbo histórico porque ya no maneja la situación global desde una posición de preponderancia, sino en una posición de descenso de poder internacional", apuntó el especialista en geopolítica del centro de estudios CENEGRI con sede en Pelotas, Brasil .

"Podemos ver con gran precisión que se están volviendo a realizar los acontecimientos de la década del 60 y 70 con la guerra de Vietnam, cuando las principales protestas contra la guerra iniciaron en el propio Estados Unidos y en los países europeos, acusando al gobierno de estar cometiendo crímenes", recordó el politólogo.

"Con la experiencia del conflicto en Gaza, estamos asistiendo al más espantoso genocidio en vivo y en directo y que no tiene una respuesta lógica ni humana de esos crímenes que se están cometiendo en nombre de una supuesta seguridad que todos sabemos que es falsa. Entonces, los estudiantes están desarrollando su histórico rol que es cuestionar el orden establecido, los modelos que se han impuesto durante décadas y que hoy hacen agua por todos lados", remarcó.

