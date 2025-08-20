Un reciente informe de la agencia Ciudadana Comunicación evidenció la situación que padecen las trabajadoras de casas particulares, cuya labor representa uno de los motores invisibles de la vida cotidiana en Salta. En cifras concretas: entre noviembre de 2023 y julio de 2025, las trabajadoras perdieron un cuarto de su poder adquisitivo. Dicho de otro modo, trabajan todo el año, pero es como si no cobraran octubre, noviembre y diciembre.

El documento toma como referencia el salario mensual para personal de tareas generales con retiro, que pasó de $160.791 en noviembre de 2023 a $387.161 en julio de 2025 (incluido un bono de $10.000). En esos mismos 20 meses, la inflación acumulada alcanzó el 221%, muy por encima de los aumentos otorgados. Incluso con la última actualización y el bono, la pérdida real del poder adquisitivo ronda el 25%.

A modo de ejemplo, el informe comparó que en noviembre de 2023, con el sueldo testigo se podían pagar 1.462 boletos de colectivo a $110 cada uno. Hoy, con la tarifa a $1.150, el salario sólo alcanza para 337 viajes. Es decir, hacer 40 viajes mensuales antes representaba el 2,7% del ingreso; ahora consume casi el 12%.

La otra referencia es la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia. En 2023, el salario alcanzaba para cubrir el 86% de una CBA de un hogar tipo 2. En junio de este año, con un sueldo de $363.526, la cobertura cayó al 71%. Dicho de otro modo: aunque se trabaje todos los días, el sueldo ya no garantiza comer.

Salta, peor que la media nacional

El retroceso no se limita a los salarios: también hubo una fuerte pérdida de puestos de trabajo registrados. A nivel nacional, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se destruyeron cerca de 25 mil empleos en el sector entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, un 4% de los 630 mil que existían.

En Salta, la caída fue el doble, ya que de 8.843 empleos registrados en noviembre de 2023 se pasó a 8.058 en mayo de 2025, es decir, casi 800 menos (–9%).

El impacto social es mayúsculo dado que más del 96% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, y en la provincia muchas son jefas de hogar. Además, el empleo doméstico es uno de los principales ingresos en barrios populares, tanto urbanos como periurbanos. Por lo que, la caída de sus salarios no sólo empobrece a las trabajadoras sino que arrastra también al consumo barrial, a la autonomía económica de las mujeres y a la estabilidad de miles de familias.

“Todavía se cree que somos esclavas”

Ana Díaz, referenta de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares Unidas Podemos Lograrlo, puso en palabras lo que el informe describió en números. En diálogo con Vorterix dijo que aún prevalece "ese rasgo cultural tan primitivo de creer que somos esclavas, de creer que somos sirvientas".

Contó que "muchas compañeras están siendo obligadas a renunciar para poder continuar trabajando en negro, porque los empleadores no quieren pagar los aportes y contribuciones que les corresponde". Fue tajante al señalar que no interesa cuántas horas tenga una trabajadora en una casa, porque lo importante es que se renoconozca que "es obligación del empleador tenerte registrada, porque vos no estás cubierta por las aseguradoras de riesgos de trabajo. La responsabilidad es del empleador”.

Díaz dijo que se trata de una práctica extendida en la provincia, ya que el trabajo no registrado es disfrazado de “acuerdo” o “renuncia voluntaria”. Afirmó que este tipo de maniobras no sólo despojan a las trabajadoras de sus derechos actuales, sino que comprometen también su futuro previsional.

Controles ausentes y derechos en el papel

La dirigente recordó que Salta es una de las pocas provincias con un área específica para asesoramiento en casas particulares, tanto para trabajadoras como para empleadores. Sin embargo, la falta de controles la convierte en un organismo testimonial.

“Antes del 2020 se dejaron de entregar las libretas de trabajo, que eran una constancia de nuestros empleos y servían como antecedente. Hoy pedimos que se modernice el sistema, con una tarjeta magnética como la que tienen los empleados de la construcción. Una libreta de papel ya es obsoleta”, aseguró.

En ese sentido, la falta de registros actualizados y accesibles genera un vacío que muchas veces se traduce en impunidad para los empleadores que incumplen.

Díaz insistió en que si en la capital y el área metropolitana la precariedad ya es visible, en las otras ciudades la situación es más dramática. "Imagínense en el norte, donde todavía se trabaja por el plato de comida o por una bolsa de mercadería", ejemplificó. Denunció que tienen antecedentes de compañeras que fueron "acosadas sexualmente por empleadores que siguen actuando como si estuviéramos en el siglo pasado”.

La referenta dijo que por eso esperan que las nuevas generaciones, con los futuros empleadores, "ya no tengan ese rasgo cultural tan primitivo de creer que somos esclavas". Agregó: "Que se entienda de una vez que nuestro trabajo es un derecho y que merece el mismo reconocimiento que cualquier otra actividad”.