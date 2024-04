La irónica respuesta de Melconian a Milei

Carlos Melconian, uno de los aludidos anoche por Milei en la Fundación Libertad, le salió al cruce con ironía, pero prefirió no polemizar con el Presidente: "Me gusta más como me imita Tarico", dijo el economista y agregó: "Yo creo que con un poco más de práctica le va a salir al Presidente”.

Milei arremetió en su discurso contra los economistas que lo critican. “Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?”, señalo e hizo una referencia directa a Melconian: “Había uno que decía ‘fideos con tuco’... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento... La vida es así”.

A esa altura Melconian ya no estaba en el auditorio porque había salido rumbo a un canal de televisión. “Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos y tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía”, explicó hoy Melconian sin polemizar con Milei, a que definió como un “amigo” al que conoce al que conoce hace 20 años. “En mi casa aprendí de chico que a los presidentes se los respeta, entonces hay que ayudarle al presidente, no montarse en esas cosas”, afirmó.