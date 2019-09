El ex apertura Frederic Michalak, que disputó tres Copas del Mundo con el XV de Francia, estima que el partido decisivo de la Selección de su país ante Los Pumas, el sábado en Tokio, será muy parejo. "Diremos que está al 50-50", precisó a la agencia AFP.

"El partido inaugural siempre es complicado. Argentina nos ha derrotado a menudo los últimos años, y encara generalmente bien este tipo de partidos. Por otro lado, no estamos entre los principales favoritos al título, y es una posición que nos gusta mucho a los franceses. Los argentinos, en los últimos partidos, no me pareció que estuvieran extraordinarios. En el plano físico estaremos listos. Mentalmente nos preparamos desde hace meses. En este partido será la defensa la que marque la diferencia. Se puede decir que está al 50-50", indicó.