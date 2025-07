Carlos Tevez llegó a la Argentina procedente de Miami para firmar su contrato y convertirse en el nuevo director técnico de Talleres. El entrenador viajó de inmediato a Córdoba para ser presentado al plantel y dirigir el entrenamiento con la idea de ser él quien arme el equipo y lo dirija en el debut del viernes en el Torneo Clausura como local ante San Lorenzo.



“Estoy contento e ilusionado. Me llega en un momento de mucha tranquilidad”, fueron las únicas palabras de Tevez a su salida del aeropuerto de Ezeiza y previo a dirigirse a Aeroparque para embarcarse rumbo a Córdoba. Tras la renuncia intempestiva de Diego Cocca a solo tres días del primer partido del semestre por discrepancias con el presidente Andrés Fassi -a raíz de la escasez de refuerzos- y algunos de los jugadores del plantel, la dirigencia no perdió tiempo y en pocas horas arregló la llegada del ex jugador de Boca y de la Selección Argentina, quien lleva poco más de un año sin dirigir luego de su ida de Independiente a mediados de 2024.

En esta nueva experiencia, Tevez se hará cargo de un Talleres que viene complicado. Los cordobeses completaron un flojísimo primer semestre que los dejó penúltimos en la Zona B del Torneo Apertura con sólo 13 puntos y riesgo cierto de perder la categoría ya que también figura penúltimo en la tabla anual. Además, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores sin haber podido ingresar como tercero en la Copa Sudamericana y Deportivo Armenio lo sacó por penales en el primer cruce de la Copa Argentina.