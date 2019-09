El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió a la inauguración del nuevo estadio, prevista para el 9 de noviembre, y anticipó que “en los próximas días se anunciarán cosas que pasarán en esas jornadas, y otras serán sorpresas. La semana próxima se comunicará el tema de la venta de entradas, que será a través de internet”. El estadio “Uno, Jorge Luis Hirschi” está en etapa de obras finales para abrir sus puertas el 9 y el 10 de noviembre, dejando atrás la localía itinerante que se inició el 28 de agosto de 2005.



Verón agregó que "se está organizando una vigilia en las cercanías del estadio después del partido que se jugará el viernes 8 ante Talleres, en el Estadio Ciudad de La Plata. Habrá espectáculos, puestos de comida hasta el momento en que se abrirán las puertas y entraremos todos juntos”.



La construcción del estadio atravesó por distintos momentos económicos, en un país donde el dólar en el momento del cierre del estadio estaba en 2,91 pesos, cuando asumió Verón la presidencia en octubre de 2014 estaba en 9 pesos, y hoy ronda los 59.



El estadio tuvo un costo de 45 millones de dólares y Verón destacó que “llevó más tiempo del que pensamos porque cuando asumimos nos encontramos con un club en un estado más complicado que el que se decía. Estuvimos cerca de ir a una convocatoria de acreedores, fue un tema que se analizó y decimos tomar otro camino”.



“Se hizo un trabajo muy intenso. Sin la venta de jugadores esto no hubiera sido posible. No los pudimos disfrutar como sería lo ideal pero no quedaba otro camino. Mucho de ese dinero fue a la obra del estadio, que era prioridad. No tuvimos otro camino, otros hubieran plantado la obra o privatizarla. Se hizo con recursos propios y aportes externos como los préstamos que conseguimos y paga el club”, aclaró.



Verón explicó que “el momento deportivo que se atraviesa no va de la mano del estadio. Nuestra prioridad era volver a tener nuestra casa y hay que hacerse cargo de esas decisiones. No estamos arrepentidos de lo que fuimos haciendo. La inauguración del estadio será la culminación de la lucha de tantos años. Seguimos demostrando que en Estudiantes con sacrificio todo se consigue”.