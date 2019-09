Luego de recorrer un nuevo tramo del muro fronterizo, en el área de Otay Mesa, cerca de San Diego, California, Donald Trump tuiteó "Gran progreso en el muro". Más tarde, en su primer tuit en español, destacó su política migratoria de "no más" entrada de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos", tuiteó el mandatario norteamericano hostil hacia los extranjeros sin papeles. En una entrevista publicada con Fox News, Trump destacó que fueron construidas secciones "completamente nuevas" del muro a lo largo de la frontera con México, en contra de lo que afirman algunos miembros del opositor Partido Demócrata.