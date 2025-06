Tras el cruce que tuvo con los legisladoress Lilia Lemoine, Juliana Santillán (LLA) y Gerardo Milman (PRO), la diputada Florencia Carignano explicó lo sucedido en el recinto este miércoles.

"Ayer (Gerardo) Milman hizo una cuestión de privilegio contra mi persona. Él está molesto porque yo le dije que creía que había una pista interesante en la Justicia que podía comprobar que él fue uno de los autores intelectuales del magnicidio que intentaron contra Cristina Kirchner", comenzó la legisladora en la 750.

"Por mí que hagan todas las cuestiones de privilegio que quiera", retrucó. E insistió: "El que está sospechado de ser uno de los autores intelectuales, junto a Patricia Bullrich, del intento de asesinato a Cristina Kirchner es él, el que entregó un teléfono que no era es él".



Carignano recordó también que Milman fue acusado por sus secretarias, a quienes elegía mediante casting, de llevarlas a la fundación de Patricia Bullrich para que un técnico, que resultó ser el director de Informática del Ministerio de Seguridad de la Nación, borrara todo rastro de sus teléfonos.

"Me parece que tiene que dar muchas explicaciones él como para hacerse el ofendido, lo que pasa es que como tiene que renovar su banca evidentemente le aflojó al Alplax que lo tenía dopado, estaba como una lechuga en la banca, no presentó un solo proyecto, no hizo una intervención, no hizo nada, fue un gasto inútil al Estado en dos años, y ahora volvió hablar. Y yo le contesté", apuntó en Escuchá Página/12.



Además de esa situación puntual, la diputada contó que en varias oportunidades se bajó del ascensor ante la presencia del legislador del PRO, a quien increpó en otras oportunidades porque la observa con "mirada desafiante", y que, mientras discutía con Milman este miércoles durante la sesión, Lemoine intentaba filmarla con su teléfono.

"Son acciones intimidatorias. La verdad, si ellos piensan que nos dan miedo, a mí me resbala todo lo que hacen o dicen. Ellos lo hacen para ponerte en esa sensación de que te van a publicar. Que publiquen lo que quieran, yo no tengo nada que esconder", respondió Carignano.



"Ahora yo, de repente, soy noticia porque le digo gato a Lilia Lemoine y el Presidente le hace bullying a un chico con autismo y nadie se preocupa", cerró.