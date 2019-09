Mauricio Macri convocó a través de las redes sociales para el 28 de septiembre a una "marcha para ganar" las elecciones presidenciales de octubre desde las Barrancas de Belgrano. Es la primera de las convocatorias que --como informó PáginaI12-- el oficialismo intentará replicar en otras 30 ciudades a designar en distintos días, como parte de la campaña de Juntos por el Cambio para buscar descontar la amplia ventaja obtenida en las elecciones primarias por la fórmula del Frente de Todos, con la ilusión de forzar un posible ballottage. Bajo el lema "salimos a ganar" y con el hashtag "SiSePuede", Macri anunció que "la campaña presidencial que comienza el domingo será distinta a todas las que vivimos hasta ahora. Quiero invitarte a hacer algo poderoso e influyente, algo que puede inclinar la elección pero que te necesita de manera indispensable".

La convocatoria se lanzó a través de la cuenta oficial del Presidente en Twitter, y siguieron distintos posteos y consignas. "Te estoy invitando a que vengas (ya irás conociendo fechas y lugares), pero además te invito a traer a la Marcha a tus amigos, a tus primos, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos y a tus vecinos. ¿Tenés un auto, una camioneta? Compartilos para que vengan más", dice uno de ellos.



"Quiero invitarte a que uses tus redes para contar que vas venir a la Marcha y después para contar que viniste, y también para compartir las fotos y los videos de otros encuentros. Esta vez nosotros somos nuestros propios medios", continuó Macri e insitió: "Usá tu WhatsApp para coordinar la asistencia de amigos en grupo, para pasar imágenes, para insistir en que vengan".

Envalentonado aún con la movilización que lo "emocionó" y vio desde el balcón de la Casa Rosada, Macri recurre ahora a las marchas que tanto denostó durante su mandato y antes como opositor, para mantener vivos su anhelos reeleccionistas. Esta vez, incluso, apuesta a extenderlas en el tiempo y el espacio para ampliar su repercusión. Una manera de intentar recuperar la iniciativa política perdida.



Antes del mensaje, Macri viajó a Jujuy. Allí volvió a mostrarse en modo electoral. En territorio amigo, acompañado por el gobernador radical Gerardo Morales y varios de los ministros del Gabinete nacional, Macri inauguró obras en plena campaña y buscó mostrarse optimista frente a las elecciones del 27 de octubre, donde estará en juego su reelección. Afirmó que los argentinos "van a decidir que van a seguir cambiando la historia", tras entregar viviendas en Volcán, el pueblo jujeño arrasado por un alud de barro en enero de 2017.

“El turismo es una rueda gigante que impulsa a todos a crecer”, dijo luego Macri en la inauguración de la remodelación del aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy, aunque reconoció que “muchos sienten que eso no llega a sus bolsillos o a su mesa".



Rápidamente volvió a mostrarse como garante de las soluciones a los problemas que generó su propia administración: “Pero yo los escucho, porque no he parado nunca de recorrer el país. Por esto estoy acá ocupándome de llevar alivio a la mesa de los argentinos", afirmó el presidente Macri. También sostuvo, por si no se había notado, que está “gobernando”, pero que “la campaña siempre está”.