El líder del partido de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acrecentó ayer su distancia con el presidente del gobierno español y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, al afirmar que le "mintió" y enfrió la posibilidad de un acuerdo poselectoral tras las elecciones generales del 10 de noviembre.



"El PSOE nunca deseó un Gobierno de coalición. Aquella oferta no fue sincera", dijo Iglesias. "Pedro me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un Gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra", ha añadido Iglesias, en su primera entrevista después de que fracasaran las negociaciones para formar gobierno y España se vea abocada a una repetición electoral.

"En absoluto el presidente mintió en relación al Gobierno de colaboración", ha rechazado la ministra portavoz, Isabel Celaá, las acusaciones de Iglesias. Celaá ha responsabilizado del bloqueo político a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, "que no han querido reconocer" el resultado del 28 de abril". "A nadie se le pasó por la cabeza que el PSOE fuera a ser boicoteado de tal manera que se impidiera gobernar. Esta es la situación. Eso ha provocado que este Gobierno no esté en plenitud de funciones".

El secretario general de Podemos dijo que si tenía que hacer alguna "autocrítica" era admitir que el presidente del gobierno en funciones lo había engañado.

Antes de que fracasara el primer intento de investidura de Sánchez a finales de julio, Iglesias dio un paso al costado después de que Sánchez dijo que él era el impedimento para una coalición, aunque el acuerdo igualmente se frustró.

Ya en el segundo intento negociador ni siquiera quiso hablar de esa posibilidad argumentando la desconfianza que se había creado entre el PSOE y Unidas Podemos, lo que derivó en un adelanto electoral, debido a que la fuerza de Iglesias reclamó hasta el final entrar en el nuevo Ejecutivo a cambio de su apoyo.

La repetición de las elecciones generales de España no garantiza un cambio radical en la correlación de fuerzas entre los distintos partidos, con lo que en el futuro el PSOE probablemente tenga que volver a llegar a algún tipo de pacto con Unidas Podemos, actualmente el segundo grupo progresista del parlamento. La distancia entre los dos máximos líderes de esos partidos, sin embargo, es cada vez mayor.

Durante su entrevista con el canal Antena 3, Iglesias le reprochó a Sánchez que haya dicho que la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo no lo hubiese dejado dormir. "Creo que faltó el respeto a mucha gente", sostuvo Iglesias, reiterando que en Europa y en regiones de España los gobiernos de coalición son una "normalidad". "Lo anormal es alguien que dice que para dormir bien tiene que tener todos los ministros y todo el poder", remarcó.

"Que lo tenga todo el mundo claro, si nosotros estamos en el gobierno los recortes no se hacen por abajo, se hacen por arriba, entiendo que eso le quite el sueño", agregó Iglesias, quien también volvió a subrayar que "siempre que puede el PSOE elige a la derecha".