La undécima edición de los Premios Democracia ya está en marcha. El prestigioso galardón que entrega anualmente el Centro Cultural Caras y Caretas a mujeres, hombres y organizaciones que promueven desde sus disciplinas valores democráticos, se encuentra en la fase de votación, es decir, en una de las instancias más importantes de esta distinción: cuando el público valora de forma online a los ternados en las categorías Cine, Música, Ciencia, Literatura, Medios visuales y gráficos, Educación, Pensamiento, Derechos Humanos y Deportes.

Para formar parte de este sistema de votación que caracteriza y distingue a este premio, se debe ingresar al sitio premiosdemocracia.org.ar/votar/ que estará habilitado hasta el 30 de este mes, ya que el 7 de octubre se realizará el acto central, como todos los años, en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde los elegidos por voluntad popular recibirán una estatuilla diseñada por Marcelo Toledo, uno de los más reconocidos orfebres de nuestro país.

Es de destacar que en la edición anterior la participación popular ascendió a un total de 7370 votantes, cifra que pone de manifiesto la relevancia que adquirió esta distinción (desde su creación en 2009) y que tiene un jurado presidido por Estela de Carlotto e integrado por personas y representantes de instituciones y organismos que resultaron premiados en la edición anterior.

En relación a esto, la directora del Centro Cultural Caras y Caretas, María Seoane sostuvo sobre esta edición 2019 que: “El premio es una apuesta que busca reconocer a quienes demuestran día a día un compromiso cabal en vida y obra con los valores democráticos. Y esos valores son los fundamentos de base de este reconocimiento: la solidaridad social, el respeto por el diferente, la cultura del trabajo, la ética de la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio de la actividad pública, la inalienable libertad de creación y expresión, la educación, la memoria, y la lucha por los derechos de la mujeres y las minorías. Con estas distinciones buscamos, también, generar impulso hacia nuestros jóvenes para que estudien, debatan trabajen y construyen un futuro mejor. Esta apuesta anual pone el acento, claro, en América Latina, porque Argentina pertenece al vasto territorio latinoamericano, y creemos en la hermandad de los pueblos”.

Los ternados en este 2019 son para la categoría Pensamiento Argentino: Ezequiel Adamovsky, Araceli Bellotta y Rita Segato; en Derechos Humanos y Sociedad: Fundación La Casita, Historias desobedientes y Elena Liberatori; en Ciencia y Tecnología: Diego Golombek, Grupo Ciencia y Tecnología Argentina (CyTA) y Facundo Manes; en Literatura: Gabriela Cabezón Cámara, Juan Diego Incardona y Martín Kohan; en Música: Marilina Bertoldi, Lali Espósito y Wos. En el rubro Teatro: El Excéntrico de Cristina Banegas, Piel de Lava y Teatro Bombón; en cuanto a Cine: Valeria Bertuccelli, Nancy Duplá y Claudio Rissi; en Periodismo Gráfico y Digital: Contraeditorial, Futurock y Revista Crisis; en Periodismo Audiovisual: Antonio Fernández Llorente, Marcelo Figueras y Angela Lerena; en Deporte: Víctor Lupo, Selección de Handball Masculino y Selección Fútbol Femenino Mundial 2019; y en la categoría Educación: Bachi Trans Mocha Celis, Consejo de Educación Sup. de Gest. Estatal (CESGE) y Gabriela Diker.

Este año la organización habilitó una cuenta de Instagram (@premiosdemocracia) donde los ternados de cada categoría, a través de videos, expresan su “orgullo” de formar parte de este acontecimiento. Allí se encuentran palabras de la jueza Elena Liberatori, los periodistas Victor Lupo, Marcelo Figueras, la actriz Cristina Banegas por el Teatro el Excéntrico, y las integrantes de Futurock, Julia Mengolini y Malena Pichot. En uno de los videos subidos, el biólogo Diego Golombek, ternado en la categoría Ciencia y Tecnología, expresó: “De esto se trata la democracia, de conocernos, de votar, de elegirnos, de saber lo que hacemos. El hecho de que esté la Ciencia dentro de la Democracia es algo que me llena de felicidad, porque sin ciencia no tenemos desarrollo y no tenemos una mejor calidad de vida, y de eso también se trata de ser democrático”.

El año pasado fueron reconocidos por su labor democrática, entre otros: Laura Malosetti Costa, Nelly Minyersky, la Comunidad educativa Escuela Nro. 49 de Moreno, el programa ADN; Juan Amorin y Lucrecia Martel. En aquella oportunidad también se le entregó el premio como Personalidad Destacada de Latinoamérica al músico Silvio Rodríguez y como Personalidad Distinguida de Argentina al dramaturgo Mauricio Kartun.