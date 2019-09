"Vamos al Congreso de la Nación a pelear por los intereses de Santa Fe y el pueblo santafesino, pero también con la idea de que la provincia juegue un papel estratégico para el futuro de la Argentina en términos económicos y productivos", señaló Enrique Estévez, primer candidato a diputado nacional por Santa Fe de Consenso Federal. La lista que encabeza el concejal rosarino obtuvo algo más de 237 mil votos en las Paso, un número que buscan mejorar de cara a las generales del 27 de octubre. "Hay gente que votó a Alberto Fernández para que se vaya Mauricio Macri, como gente que votó a Macri para que no vuelva el kirchnerismo, que tampoco quiere que Fernández saque el 60 por ciento de los votos. En ese marco creo que puede haber corte de boleta o que pueda haber la intención de darle fuerza a una voz como la de Consenso Federal con Roberto Lavagna", apuntó Estévez. El edil socialista sostuvo que el progresismo santafesino "tiene mucho para aportar a nivel nacional, como la fabricación pública de medicamentos, una experiencia que sería un aporte muy útil para la situación de la salud pública que estamos viviendo, sobretodo para los sectores más vulnerables. Esperamos poder trabajar los 19 diputados nacionales con los tres senadores en un piso de 10 puntos que acordemos, que son prioritarios para Santa Fe. Cuestiones vinculadas a la infraestructura, la seguridad, dos temas centrales en estos momentos para los santafesinos".

La lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Estévez tuvo hace algunos días un contundente respaldo de los principales dirigentes del Frente Progresista en un acto realizado en el club Regatas de Santa Fe. "Estuvieron casi todos los senadores del radicalismo, los intendentes más importantes, con lo cual es positivo el hecho también de sostener, independientemente de lo importante que es la elección nacional, la idea de poder sostener la unidad del progresismo, que era el desafío inicial después del 16 de junio", dijo el secretario General del Partido Socialista de Santa Fe en una entrevista con Rosariol12.

"Hay un 40 por ciento de argentinos que no se sienten identificados, con este juego perverso de la grieta que hace optar por el menos peor"

-¿Qué reflexión hace de la elección de Consenso Federal en las Paso?

-Veníamos transmitiendo que no hay forma de resolver los problemas graves que tiene la Argentina con la metodología que propone la grieta, que básicamente partimos de una crisis económica, social, y sumaron una crisis institucional después del 11 de agosto. Todo lo que ocurrió después no es por un resultado electoral si no que es por una falta de estabilidad que naturalmente tendrían que garantizar las instituciones democráticas. Eso es lo que genera la grieta, el no diálogo, la imposibilidad de acuerdo, la agresión permanente, la nula capacidad de construir políticas públicas que se sostengan en el tiempo para transformarse en políticas de estado, y el análisis y abordaje de una crisis social y económica bajo la confrontación, la diferenciación, de echarle la culpa al que tenés enfrente. Esa polarización política que se pretendió instalar antes del 11 de agosto, en una especie de paridad electoral no fue tal porque hubo una transferencia de votos directos, sin escala intermedia, de Mauricio Macri a Alberto Fernández producto de cómo está viviendo la gente, y un rotundo desaprobado al gobierno de Cambiemos.

-¿Por qué no prendió el mensaje político que ustedes proponen?

-No hay una sola razón, existe una multiplicidad de causas. También hubo una estrategia de retroalimentación del macrismo y del kirchnerismo, son funcionales uno al otro. Eso, más toda una estrategia mediática, principalmente de los medios de comunicación de Buenos Aires de instalar que la única decisión electoral útil, lo digo entre comillas, para las elecciones a presidente es uno u otro. De todos modos, también es cierto que todas las encuestas dan que Mauricio Macri y Cristina Fernández son los dirigentes con peor imagen negativa en el país, hay un 40 por ciento de ciudadanos argentinos que no se sienten identificados, independientemente de que en este juego perverso de la grieta terminen eligiendo al menos peor. Es votar por el anti, no es votar por un futuro distinto. La gente cree que hay que salir de la grieta, dejar de pelearse, construir acuerdos, eso es lo que propone Roberto Lavagna.

"Santa Fe aporta a Nación 90 mil millones de pesos, y no vuelve un peso. Ni siquiera terminaron las obras del Monumento a la Bandera"

-¿Qué lo mueve a querer aspirar a una banca en el Congreso de la Nación?

-Lo principal es representar los intereses de la provincia y el pueblo santafesino. Creemos que el trato que tiene Santa fe respecto de los gobiernos nacionales, tanto el actual como el anterior, es de discriminación. Hay varios ejemplos. Desde que nos empezaron a quitar la coparticipación en el último gobierno de Cristina, hasta los anuncios que hizo Macri de transformar las rutas nacionales en autopistas y terminó sin hacer un solo bacheo. La falta de presencia y de coordinación con las fuerzas federales y una política común en términos de seguridad. Somos una provincia estratégica para la producción y la economía nacional. Únicamente en materia de impuestos a las exportaciones, Santa Fe aporta a nivel nacional 90 mil millones de pesos. De eso no vuelve un peso. Ni siquiera terminaron las obras del Monumento a la Bandera, que tenía un valor estimado en menos de 200 millones de pesos. Las rutas nacionales no son un gustito que se quieren dar los santafesinos, son estratégicas para la Argentina. Por esas rutas sale casi el 85 por ciento de la producción que se exporta por los puertos. El trabajo y la planificación estratégica entre el Estado nacional y la provincia de Santa Fe es fundamental.

-¿Qué se lleva de estos días recorriendo la provincia?

-Hay situaciones vinculadas con los distintos sectores productivos, fundamentalmente de las pymes, de los jubilados y jubiladas que están en una situación muy complicada, de las familias que alquilan, todos temas en particular que se dan independientemente si estás en grandes ciudades o en localidades más pequeñas. También observamos la preocupación de las autoridades locales por la cuestión económica y financiera.

-¿Cómo quedó la relación con el diputado Luis Contigiani después de la ruptura por su postura en el debate por la ley del aborto?

-Nuestro objetivo es tratar de trabajar, tanto con Luis como con otros diputados que representan a Santa Fe, algunos temas más vinculados a la provincia. Pero también creemos que tenemos que hacer propuestas que son útiles a nivel nacional, y lo vamos a trabajar con la cantidad de diputados que saque Consenso Federal a nivel nacional, interrelacionándonos también con otros bloques que nos permitan sintetizar procesos de acuerdos en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay debates que están pendientes en Argentina, pero que se tienen que dar de una manera diferente, no de la manera que vienen proponiendo el macrismo y el kirchnerismo, que es poniendo las posiciones más extremas sobre la mesa, que anulan cualquier tipo de debate.