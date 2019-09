Este mediodía aterrizará en el Gazali Expressaway Kuwait International Aiport Jeleeb, el avion que traslada a Omar Perotti a Medio Oriente donde permanecerá un par de días para revitalizar los vínculos económico-financieros tanto con Kuwait como con los Emiratos Arabes Unidos, cuya capital, Abu Dabi, será la segunda escala de la breve gira que podría tener un tercer destino, en este caso europeo, si es que de las coversaciones con los fondos árabes surge la necesidad de un encuentro en Viena donde tiene sede la OPEP. El aporte de fondos del mundo árabe se remonta a la década del '90, cuando Argentina contribuyó a la reconstrucción de la región tras la Guerra del Golfo. Desde entonces, y a partir del primer gobierno de Carlos Reutemann, Santa Fe ha recibido remesas millonarias de aportes para obras de saneamiento y también de infraestructura, sin ir más lejos, los últimos contribuyeron a la concreción de los acueductos en diferentes zonas de la provincia como así también a la construcción de rutas, cloacas y obras de infraestructura. "Es una puerta abierta para recursos fundamentales, que queremos consolidar y es por esa razón que viajo en este difícil momento que atraviesa nuestra economía", sostuvo Perotti.

La idea del gobernador electo es asegurar la continudidad de ese flujo de dólares en momentos de escases de divisas y gran inestabilidad económica en la Argentina. Como es lógico suponer, Perotti puso al tanto de su gira al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien se interesó especialmente por el vínculo pensando tal vez en ampliarlo. Perotti decidió realizar el viaje en esta fecha por varias razones; una de ellas es que siendo vicepresidente del Senado de la Nación, tiene --a los efectos de la asistencia diplomática-- el rango de Jefe de Estado, lo cual se suma a su condición de gobernador electo. Además, aprovechar el "tiempo muerto" hasta que asuma en la Casa Gris, y anticiparse a los vertiginosos días de elecciones y traspaso del poder. Luego se ingresa en el verano y cuando esté en marcha el 2020 para occidente, se avecina el comienzo del Ramadan, uno de los pilares del Islam, donde prácticamente se paralizan las actividades oficiales durante 30 días.

Las reuniones con los responsables de los fondos están previstas para mañana en Kuwait y para el martes en Abu Dabi. De no surgir ninguna complicación, Perotti estaría emprendiendo el regreso al pais el miércoles 25. En diálogo con Rosario/12, el mandatario electo se mostró confiado en ratificar la continuidad de los aportes que podrían representar cifras cercanas a los 50 millones de dólares. "Es importante asegurar estos fondos porque se trata de recursos que podremos aplicar a obras de saneamiento, energía, agua, cloacas, es decir obras escenciales", dijo Perotti quien recordó que "en su momento Córdoba utilizó fondos de este tipo para rutas y caminos". "La idea es revitalizar el vínculo, Santa Fe ha sido beneficiaria de esta relación, y es por eso que vamos ahora, sin apuros, antes de comenzar la gestión y en vísperas de lo que seguramente será un cambio de gobierno en el país, lo que seguramente también abrirá nuevas expectativas", concluyo Perotti que viaja sin ningun acompañante y a la espera de obtener el resultado esperado. "Son tres días de viaje entre ida y vuelta, para estar dos allí, pero bien vale el esfuerzo", dijo el rafaelino que no descartó una escala europea donde está radicada la sede de la Organizacion de Países Exportadores de Petróleo, para ampliar la asistencia para obras en la provincia. En ese caso, el regreso al país del senador se demoraría uno o dos días más, y no sería este viernes como esta previsto originalmente.

A su regreso, lo aguarda la continuidad de la "transición", en la que el futuro habitante de la Casa Gris dijo esperar "gestos y conductas serias, no tiene porque ser de otra manera", y agregó que "tenemos diálogo con el gobernador Miguel Lifschitz, de hecho nos comunicamos esta semana y quedamos en afinar los números entre los equipos", se limitó a comentar sobre esta etapa en la que la mayor preocupación está puesta en los procesos licitatorios que comprenden el final de la gestión socialista y que representan contratos por cerca de 8 mil millones de pesos, el presupuesto 2020 --que será demorado hasta después de las elecciones nacionales-- y el congelamiento de vacantes y designaciones por parte de la administración saliente.