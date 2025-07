El referente de ECAS (Empresa Cooperativa de Alimento Soberano), Juan Pablo Della Villa, alertó por el "desplome de la rentabilidad de los productos".



Para Della Villa, si bien desde los espacios de comercialización populares se intenta ofrecer precios accesibles para los consumidores mediante ofertas, la cara no visible del asunto es el derrumbe de la rentabilidad de la producción de alimentos como el queso, la leche, los huevos, la verdura.

“Nosotros en un local de ECAS vendemos el kilo de cebolla a 350 pesos. En el campo vale entre 20 y 30 pesos, un precio de hace cinco años atrás. Un productor de cebollas hoy está recibiendo entre 200 y 500 pesos una bolsa de 20 kilos”, explicó. “¿Por qué entonces salen 300 y 500 pesos el kilo en la verdulería?”, continuó. La respuesta está en "lo caro que están los gastos", que se acumulan a lo largo de la cadena de comercialización.

En este contexto, analizó la baja de los precios y sostuvo que "no es un síntoma a festejar", ya que al "desplomarse el consumo y comprarse menos de lo que hay producido, no se llega a vender" y se terminan tirando toneladas de cosecha, algo fatal para un pequeño productor. "Hay cosas que suben y cosas que bajan, pero porque no hay venta. Se desploma la rentabilidad y se pone en juego la actividad”, advirtió.

Asimismo, insistió en que el alimento "no tiene valor" y que lo que paga el consumidor son los precios que se necesitan para producirlo. “Quien compra no le alcanza la plata para llenar la heladera y termina pagando el valor del costo de muchas cosas, pero no el producto en sí mismo. O sea, paga la energía, el gasoil y los impuestos, pero no está pagando la cebolla, que no tiene valor”, detalló.



“Como contracara de eso, el Gobierno le saca subsidios a la gente de a pie porque dice que no hay plata, pero baja las retenciones. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata que el Gobierno no va a capturar con la salida de las retenciones? ¿Y qué va a pasar con el valor de la carne y el pollo, que son la base de los cereales a los que se les bajó las retenciones?”, se preguntó.

“Veo en el país una especie de saqueo a cielo abierto. Estuve en Santiago del Estero y el quebracho colorado, una de las leñas más duras del país, se va crudo en camión a Brasil. En Brasil lo trabajan y se exporta a los países árabes. Ni siquiera somos capaces de generar valor agregado a nuestros recursos naturales”, concluyó.