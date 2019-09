Independiente pudo recuperar un poco de oxígeno en Tucumán, con el triunfo ante Atlético. El gol de la victoria fue marcado por Sebastián Palacios. La jornada del sábado se cerró con un duelo que tenía a dos entrenadores que están bajo la lupa, a raíz de los malos resultados. Independiente, tras la salida de Ariel Holan, apostó por un nuevo proyecto bajo la conducción de Sebastián Beccacece. La institución invirtió más de 15 millones de dólares y, ante un irregular andar, las críticas no paran de caer sobre el nuevo conductor, especialmente tras quedar afuera de la Copa Sudamericana.

Eso quedó en evidencia luego de la igualdad 2-2 ante Lanús. El equipo fue despedido con silbidos y en el entretiempo el entrenador tuvo un fuerte entredicho con Pablo Pérez, quien fue sancionado y apartado por dos encuentros. Pero el conjunto de Avellaneda pudo reencontrarse con la victoria en una cancha difícil.

Los tucumanos, que tienen a su entrenador en la cuerda floja -Ricardo Zielinski en la semana desmintió un rumor sobre una supuesta renuncia-, viene de quedar afuera de la Copa Argentina. Por ese motivo, puede haber novedades en las próximas horas sobre el futuro del técnico, sobre todo después de esta derrota.





0 A. TUCUMAN: A. Sánchez; M. Ortíz, Bianchi, Cabral, Monzón; G. Acosta, Bravo, Heredia, Carrera; L. Díaz, Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



1 INDEPENDIENTE: Campaña; Bustos, Franco, Figal, G. Silva; Blanco, Benavídez, L. Romero, S. Miño; S. Romero, Palacios. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: A. Tucumán.

Arbitro: Néstor Pitana.

Gol: 62m Palacios (I).

Cambios: 50m A. Rojas por Heredia (AT), 65m Lotti por Carrera (AT), 69m Barboza por S. Romero (I), 74m Castellani por Bravo (AT), 85m C. Domínguez por Palacios (I).