En sólo 15 días, el Gobierno de Salta dejó de contar con casi 2.700 millones de pesos que pensaba utilizar para afrontar el pago del aumento salarial acordado con los empleados públicos y para el pago de vencimientos de deuda. La decisión del gobierno nacional de eliminar el IVA a algunos alimentas y de elevar el piso del Impuesto a las Ganancias, primero, y de “reperfilar” la cancelación de Letras del Tesoro, después, generó preocupación en el gobierno de Juan Manuel Urtubey.



En diálogo con Salta/12, el recién asumido ministro de Economía, Javier Montero, se quejó del grado de improvisación y de la falta de consulta a los gobernadores, por parte de la administración macrista.

Si bien garantizó el pago de los haberes de los empleados públicos, reconoció que se vieron obligados a subejecutar el plan de obras públicas para poder cumplir con el acuerdo con los gremios.

-¿Qué inversiones realizó la provincia en Letras del Tesoro Nacional y cómo los afecta la decisión del gobierno de Macri de “reperfilar” esa deuda?

-Más de 10 provincias en la Argentina invirtieron fondos en estas alternativas financieras. Cuando te digo “invertir” es porque es la palabra general que se utiliza en el mercado, pero la Provincia no tiene fondos para invertir sino que nosotros tenemos que cuidar el valor de esa moneda porque es plata de los salteños. Esta plata de los salteños que todos los días pierde valor hay que protegerla de alguna manera.

El propio gobierno nacional incentivaba e invitaba no sólo a las empresas e inversores privados sino también a las provincias que, por ahí, tienen un determinado excedente a invertir en estos fondos para resguardar su valor.

Lo que en ese momento se analizó, y lo dijo el gobernador en el acto de mi asunción, fue tener algunas previsiones financieras, como tener parte del aguinaldo depositado en un banco en estas opciones, como las obligaciones que tiene la Provincia en moneda extranjera. Estos fondos buscaban cubrir parte de las obligaciones de diciembre de este año y enero del año que viene.

¿Cuál era la idea de Urtubey? No sólo llegar con una provincia en marcha y cumpliendo con sus obligaciones, sino que esas grandes obligaciones queden previstas y que, quien reciba el gobierno el 10 de diciembre, pueda afrontar esas obligaciones.

Uno confió en el estado nacional, como muchos confiaron...

-¿Cuándo son los vencimientos?

-Son distintas inversiones con distintos montos y diferentes vencimientos. No es uniforme. Nosotros tenemos básicamente tres instrumentos con diferentes vencimientos, pero suman 1.447 millones de pesos que quedaron atrapados por el “reperfilamiento”. Todos vencían antes de diciembre, después del 29 de agosto –que es el día en que sale el decreto de Macri-. En el mercado financiero gran parte de esos fondos vencían el 30 de agosto, es decir, un día después de la decisión del gobierno nacional. Te digo esto porque es muy difícil pensar que el gobierno nacional no sabía que al día siguiente vencía gran parte de los fondos. Eso generó mucho impacto, porque genera desconfianza, golpea a los mercados financieros. Nosotros logramos rescatar el 40% pero el 60% de los fondos pasaron no sólo para el año que viene, sino para el nuevo gobierno.

-¿Cómo piensan suplir estas obligaciones que tienen con el aguinaldo y con los vencimientos de deuda?

-No nos han quitado los fondos, sino que han quedado suspendidos, pero para llegar al día que podamos utilizar esos fondos faltan todavía 3 meses y más también. Hay una inquietud porque hay fondos que uno va a buscar pero todavía no nos lo dan, pero tampoco es algo que necesitamos para mañana. Inmediatamente conocido esto, nosotros nos pusimos en contacto con el gobierno nacional y comenzamos a reclamar, porque son medidas que tienen impacto en las finanzas de todas las provincias. Todavía no hay una respuesta definitiva de decir “lo vamos a resolver de tal manera”. Sí hubo un compromiso de funcionarios nacionales de que nos van a resolver el problema. Hemos pedido que liberen los fondos antes de esa fecha (diciembre) y la intención es resolverlo, pero si vos me preguntás cómo, no está definido.

1250 millones menos de IVA y Ganancias

-Hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la decisión del gobierno nacional de quitarle el IVA a algunos alimentos y de elevar el piso de Ganancias. ¿Cuáles son las consecuencias de esas medidas?



-El estimado de nosotros, que fue ratificado por la Comisión Federal de Impuestos, es de 1.250 millones de pesos hasta fin de año. Y ahí volvemos a lo que decíamos recién: medidas de un gobierno nacional que son inconsultas, que se toman sin ni siquiera hablar con los gobernadores, porque esos fondos les corresponden a las provincias. Pero no les corresponden porque Urtubey tenga un capricho, sino que lo dice la Ley de Coparticipación y los pactos fiscales vigentes. No es lindo que de un día para el otro te digan que tenés 1.250 millones de pesos menos.

La gran diferencia respecto de los 1.400 millones de pesos reperfilados es que los 1.250 millones de pesos de IVA y Ganancias es una pérdida, es plata que no va a venir, que además puede ser más, porque esto es una proyección. Lo otro no deja de ser un “stop” que nos pusieron a cuándo podemos sacar nuestros fondos.

-¿Cómo marchan las transferencias de coparticipación y la recaudación local en relación a lo que estaba presupuestado?

-La recaudación en términos nominales ha crecido. Ahora, cuando uno a eso le retrae la inflación y ya pasa a hablar en términos reales, ninguna provincia y el país tampoco tienen una recaudación que se haya incrementado.

-¿En qué medida ha caído?

-La recaudación nuestra puede haber crecido un 40% o un 45%, que también cumple con el presupuesto, que tenía un componente de inflación que quedó un poco en la historia, pero ese incremento en la recaudación nominal, cuando vos le aplicás el indicador anual de inflación, está por encima de eso. Yo te puedo decir “crecimos un 45%” pero la inflación anualizada, según qué mes tomés, tenés un 53%. O sea que estamos muy en la línea de lo presupuestado, con lo cual no podés esperar ingresos adicionales. Si a estos se suma que de un día para el otro te enterás que hay fondos que no van a venir, es una preocupación que uno como funcionario tiene que reclamar.

Sueldos con aumentos del 55 por ciento

-Sabemos de la importancia que tiene el gasto en personal para el estado provincial, unos 40 mil millones de pesos en el Presupuesto 2019. Ya acordaron un 38% de aumento con los estatales en general, pero la proyección es de un 55% de inflación que, si el gobierno cumple con el acuerdo a rajatablas, que es actualizar mes a mes según el índice de inflación que publicas el INDEC, van a terminar teniendo que pagar un 55% de aumento…

-Vamos a terminar pagando un 55% de aumento…

-Si no se arregla lo del IVA y Ganancias o lo de los fondos “reperfilados”, ¿están en condiciones de pagar esos aumentos?

-Sí. La prioridad del gobierno de Urtubey en general fue el pago de los salarios, como es la prioridad el pago de proveedores, el pago de obras públicas que sabemos que dinamiza una actividad económica que es importante para Salta. Y uno va acomodando las prioridades, y la prioridad del sueldo siempre es primordial, porque el Estado es prestador de servicios públicos y la Educación, la Salud y la Seguridad son las que se llevan gran parte de ese porcentaje. Obviamente que la quita de impuestos o el “reperfilamiento” de fondos generan preocupación, pero no significa que dejen al estado quebrado.

-Pero eso significa entonces que van a seguir sacrificando obra pública, algo que ya vienen haciendo en los últimos años con la subejecución del plan de obras. Según los datos de la Oficina de Presupuesto, hasta julio de este año inclusive, sólo habían ejecutado el 32% del plan de obras públicas.

-Sí, este ministerio es matemática pura. Lo dicen los números que son públicos. Hay que tomar decisiones respecto de las prioridades. Así que como vos podés decir “acá se subejecutó”, otro podría decir que se pagó equis por ciento más de sueldos, cuando hay provincias donde todavía no han cobrado los sueldos. Esto es día a día, y hay que ir priorizando día a día, tenemos obligaciones que cumplir y hay que llegar a fin de año y demostrar que el Estado está en marcha.

-No van a cumplir con el plan de obras públicas este año tampoco

-La lógica dice que hay que terminar las obras que están en marcha. Tal vez esa subejecución que vos decís tenga que ver con postergar una obra que tenía que empezar en julio y por una cuestión de prudencia consideramos que es mejor que empiece el año que viene, y que la decida el gobierno que viene porque es nueva. Pero sí aseguro con los fondos que tengo llegar de la mejor manera ejecutando lo que las finanzas permitan, porque acá lo importante es terminar las obras que están en marcha.

-¿Son conscientes de las consecuencias que eso tiene, sobre todo, en el interior? Porque muchas localidades dependen básicamente de lo que se pueda hacer en obra pública.

-Lo grave acá sería que haya un Estado que desaparezca, pero no es el caso. Si, vienen los intendentes y te plantean “yo tenía la expectativa de que hagamos estas dos obras” y vos le decís “pará, hagamos esta”, y bueno… la idea de lo que no tiene que pasar –y afortunadamente no pasó en Salta- es que las cadenas se corten. Está muy bien lo que vos decís: en el interior esas obras son las que movilizan, esa gente cobra y es la que va a consumir a los almacenes. En una Salta que forma parte de una Argentina que está muy golpeada, donde la caída del consumo y del poder adquisitivo es muy grande, hay que tratar de que las cosas sigan su marcha.