La marea verde vuelve a subir, este viernes, con un "grito global por el aborto legal". En la previa del #28S, que conmemora el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en Rosario la marcha partirá de la plaza Montenegro hacia la San Martín, a las 17. Con los pañuelos verdes en alto, la mística del movimiento feminista inundará las calles para volver a reclamar por el derecho a decidir. Habrá volanteada, feria feminista, stands de organizaciones sociales y show en vivo. "Que sea ley", es el reclamo que moviliza y no se apaga.

"Es un año muy particular porque hay una enorme expectativa de que el Congreso reabra el debate por la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) y que finalmente sea ley, a partir de la despenalización social que nosotras vemos que crece día a día", dijo la diputada Silvia Augsburger, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario.

La frase Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir, que aparece estampada en los pañuelos, no es casual. Por eso, el grito global también pasará por la necesidad de que se garantice la Educación Sexual Integral (ESI), en todas las escuelas.

Augsburger considera que "en la sociedad se están viviendo dos fenómenos importantísimos: por un lado, la apropiación de las reivindicaciones del feminismo en generaciones muy jóvenes, que empezó cuando se dio el debate en 2018, y aún se percibe y se sostiene en centros de estudiantes, en la calle y en la agenda pública. En el resto de la sociedad, se ven cada vez más acciones en favor de la igualdad de las mujeres, en espacios donde antes no había una demanda como parte de la agenda. Me refiero a artistas, el mundo académico y otros espacios. Donde hay exclusión de las mujeres hay un fuerte posicionamiento. Son demandas que antes eran de unas pocas. Eso hace un piso de que ya, pase lo que pase, no se vuelve".

Al mismo tiempo, la legisladora aseguró que "para 2020, las expectativas son optimistas. Esto va a crecer, se va a ensanchar y se seguirán produciendo transformaciones sociales en un sentido muy positivo".

Las acciones de la jornada del viernes serán en la calle, pero la cuenta regresiva ya empezó en las redes sociales. "La Campaña enarbola el pañuelo verde como símbolo de autonomía, ciudadanía responsable y solidaridad. Nuestra causa es por una sociedad con libertad, justicia social, estado laico y democracia", tuiteó la Campaña. Con el hashtag #GritoGlobalPorAbortoLegal, también se hicieron posteos: "La Campaña cree en una sociedad donde las mujeres y personas gestantes deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida, y donde los Estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo y constitutivo de los Derechos Humanos que se ejerce en un contexto de laicidad del Estado, justicia social e igualdad de género".

El 28 de septiembre es parte de la agenda del movimiento feminista desde que se decidió en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, cuando la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano dio cuenta de que las complicaciones por el aborto clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres.