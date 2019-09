El titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Rosario (Sivara), Alberto Ribadero, replicó al concejal Roy López Molina luego de que éste lo acusara de presionar a feriantes para forzarlos a afiliarse al gremio."Repudiamos la persecución política y judicial a la que estamos siendo sometidos. Forma parte de una persecución a dirigentes gremiales con el doble objetivo amedrentar al movimiento obrero organizado para que no continúe su lucha por la dignidad. Estamos ante un nuevo hecho de persecución política y revanchismo de clase", devolvió Ribadero. Y agregó: "Este gravísimo embate no es el primero que sufre este sindicato, y constituye una puesta en escena de quien no solo ha perdido las elecciones municipales sino que pretende justificar el no cumplimiento de las normativa vigente sostenida no solo por este Sindicato sino también por el Ministerio de Trabajo y la Afip".