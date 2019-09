A más de un año de su retiro de la actividad profesional y tras su estadía en China durante el Mundial de básquet, Emanuel Ginóbili se refirió a las sensaciones que le provocar ver el deporte desde afuera, lo que más extraña y lo que no tanto.

"Lo que más echo de menos es el vestuario, los compañeros, las cenas tras los partidos, la sensación de saltar a la cancha y ser un equipo, ser parte de algo más grande que uno mismo. Lo que sin dudas no echo de menos son esos grandes viajes, los partidos a última hora del día, los back-to-backs (partidos en noches consecutivas), no poder dormir bien, estar cansado o con dolor. Esa parte no la extraño en absoluto", expresó el campeón olímpico en Atenas 2004 durante una entrevista con ESPN.

Además, se refirió a la actualidad de su ex equipo San Antonio Spurs, con el que ganó cuatro campeonatos de la NBA: "No creo que estén entre el top seis de equipos de la liga. Tampoco entre los ocho mejores. Pero sé que jugarán bien, están bien entrenados. Creo que los Spurs siempre estarán arriba. No me sorprendería".