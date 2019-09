El entrenador Marcelo Bielsa y todo el equipo del Leeds United recibieron el premio Fair Play de The Best otorgado por la FIFA, durante la ceremonia que se celebró en la Scala de Milán. El DT rosarino, que no estuvo presente en la gala, recibió el galardón por su comportamiento en un partido en el que permitió que el Aston Villa marque un gol sin oposición, por una infracción no concedida anteriormente a su rival.

Bielsa no asistió al evento en el histórico teatro italiano, pero redactó una carta que leyó uno de sus asistentes. "Nuestra visión del fútbol es que gane lo justo. Todo se trata de educación y ese día nos dejó una gran lección", fue una de las líneas apuntadas por el ex técnico de la Selección argentina.



En ese partido contra el Aston Villa de la pasada temporada, en el que se pugnaba por ascender a la Premier League, el Leeds, que jugaba de local, se puso en ventaja con un tanto del polaco Mateusz Klich, cuando un jugador del conjunto visitante estaba tendido en el césped por una infracción que el árbitro no advirtió.

Los jugadores de Aston Villa protestaron y entonces Bielsa, pese al desacuerdo a algunos integrantes de su equipo, ordenó a los jugadores que le dejaran hacer el gol al Aston Villa, al considerar que no había sido deportivo anotar el gol en provecho de la lesión de un jugador del equipo adversario. De ese modo llegó al empate a través del ghanés Albert Adomah.

Aquel encuentro correspondiente a la fecha 45ª de la segunda división del fútbol inglés acabó 1-1, lo que permitió ascender al Sheffield Wednesday y condenó al Leeds a jugar un play off que terminó perdiendo ante Derby County, el club que acusó a Bielsa de espiarlo en una práctica durante la fase regular.

Así se esfumó el sueño de Leeds de regresar a la elite del fútbol británico, una categoría que el histórico club no juega desde 2004.