La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos formalizó hoy que el Congreso iniciará los pasos para el juicio político contra Donald Trump. "Anuncio hoy que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político” contra el mandatario. "Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución", dijo Nancy Pelosi en el anuncio formal, y añadió que el magnate “debe rendir cuentas” porque “nadie está por encima de la ley”.

Pelosi no dudó en afirmar que Trump incurrió en "traición a su juramento del cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones", tras una reunión de los miembros del Partido Demócrata en la Cámara Baja.

El origen del impeachment es el diálogo telefónico de Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski el pasado mes de julio. Trump ha dicho que quiere que se haga público el contenido de esa charla, al tiempo que tuiteó contra Pelosi. "Un día tan importante en las Naciones Unidas, tanto trabajo y tanto éxito, y los demócratas tenían que arruinarlo a propósito y despreciarlo con más basura de la caza de brujas en una noticia de última hora. ¡Muy malo para nuestro país!", escribió en la red social.

The Wall Street Journal había divulgado que, en ese diálogo por teléfono, Trump habría presionado a Zelensky para que investigara al hijo de Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama, que aspira a ser candidato demócrata en las presidenciales de 2020. Según el diario Trump pidió “por lo menos ocho veces” que el presidente ucraniano colabore con Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado del presidente sobre las andanzas de Hunter Biden en la zona.

El hijo de Biden fue designado miembro del directorio de la compañía gasífera Burisma Holding en abril de 2014. Por entonces, el vice de Obama estaba a la cabeza de la gestión diplomática para apoyar al gobierno ucraniano tras la salida del presidente Viktor Yanukovich en medio de protestas.

Ya se había producido la anexión de Crimea por parte de Rusia y Burisma exploraba un yacimiento allí mismo. Surgieron sospechas de que la empresa buscaba ganar influencia en Washington con el nombramiento de Biden Jr. Nunca se demostró nada ilegal y Hunter Biden dejó su puesto a comienzos de este año.

En mayo último, Trump declaró que la justicia ucraniana “estaba detrás” de Biden hijo y que por eso había dejado su cargo. El fiscal general Yuri Lutsenko negó que hubiera evidencias de algún ilícito.

Para poder activar el juicio político se precisa la mayoría simple en la Cámara de Representantes: 218 votos, una cifra que los demócratas pueden alcanzar por controlar dicha cámara.

Los problemas para avanzar se verían en el Senado, donde hay mayoría republicana. De hecho, el juicio político no se resuelve por mayoría simple en la Cámara Alta: hacen faltar dos tercios de un total de cien senadores.