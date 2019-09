Condena de 15 años de prisión al ex juez Ricardo Lona  

El ex magistrado fue condenado como “partícipe secundario” del delito de homicidio doblemente agravado, "por el ser autor del encubrimiento" del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal. El tribunal entendió que no investigó estos hechos adrede, para posibilitar la impunidad de los ejecutores.

El fallo salió por mayoría. Los tres jueces, Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Mariana Catalano coincidieron en la declaración de culpabilidad, pero se diferenciaron a la hora de establecer la pena. El presidente del tribunal, Casas, votó por una pena de seis años, pero Reynaga y Catalano inclinaron la balanza para condenar a 15 años.

Reynaga se diferenció además en que votó para que la condena fuera de ejecución inmediata, es decir que no haya que esperar a que quede firme, como ocurre habitualmente en los procesos por delitos de lesa humanidad, lo que en la práctica suele implicar que no se ejecutan, por los largos tiempos para resolver los planteos.

El fallo se conoció en un clima desordenado, exactamente a las 5 de la tarde, porque el público sobrepasó la capacidad de la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial provincial y el presidente del tribunal ordenó que comenzara su lectura sin esperar a que ingresaran todas las personas que esperaban en la antesala. Ni siquiera la prensa pudo escuchar la sentencia completa.

Ni bien concluyó la lectura y cuando Lona se demoraba atendiendo a sus parientes y amigos, familiares de víctimas del terrorismo estatal e integrantes de organismos de derechos humanos lanzaron sus consignas: “Cárcel común, perpetua y efectiva”, cantaron. Mariana Gamboa, de HIJOS, gritó la insignia de este proceso: “¡Compañero Miguel Ragone, presente!”.

Entre abrazos, los cantos se extendieron. Alguien del grupo de amigos del condenado lanzó un “subversivos de mierda” y la sala estalló: “Asesino, asesino”, seguido por un canto reclamando que el ex juez “diga dónde está Ragone”. Fue el momento de mayor tensión, en el que hubo forcejeos y empujones, sobre todo al reportero gráfico Leandro Herrera.

La sentencia recogió la acusación del fiscal federal Carlos Amad, que había solicitado 15 años de prisión. Si bien las querellas habían pedido penas de prisión perpetua en carácter de partícipe necesario, celebraron el fallo de condena. “El hecho de que declaren la responsabilidad de Lona como parte del terrorismo de Estado en la provincia de Salta nos llena de satisfacción por cuanto es algo que venimos peleando y sosteniendo hace tantísimos años en el marco de las causas del doctor Ragone y en otras causas también”, dijo a Salta12 el abogado Matías Duarte, querellante por la familia del ex gobernador.

“Hay un tribunal que dijo que el ex juez federal es responsable de los delitos que se le imputaron y lo condenaron”, destacó por su parte el fiscal, quien deseó que “sigamos estando contentos y festejando este tipo de sentencias, sobre todo en democracia”. Amad había sido fustigado por Lona en su alegato antes de que el tribunal pasara a deliberar.

El apoyo de un ex gobernador

Para los organismos de derechos humanos esta era una de las causas emblemáticas, porque Lona venía esquivando esta instancia desde hacía más de diez años. En la sala del juicio hoy el respaldo al ex juez se hizo sentir, entre otras personalidades destacadas de la sociedad salteña, fue a brindarle su apoyo el ex gobernador Hernán Cornejo y diputado del Parlasur (último de la derecha).

“Yo vine porque yo he vivido esa época y conozco en detalle la situación que se vivía en esa época”, aseguró en declaraciones a radio Noticias. E hizo suya la estrategia defensiva del ex magistrado: “Lona estaba en la alternativa, por un lado tenía la subversión y por el otro lado tenía fuerzas regulares que actuaban clandestinamente en muchos casos, como en éste. Evidentemente se tenía que mover en ese mar tumultuoso y ha hecho todo lo posible para la investigación del caso Ragone. Lo poco que se pudo saber del secuestro de Ragone, lo investigó Lona”, aseguró.

“Ellos siguen justificando la teoría de los dos demonios y eso es muy peligroso”, respondió el nieto del ex gobernador, Fernando Pequeño.

Además de esta causa que hoy llegó a una sentencia, el ex juez federal tiene otras acusaciones por delitos de lesa humanidad. En una, la Causa Palomitas, está imputado como partícipe de los homicidios de once detenidos que estaban a su disposición; en la otra causa se le atribuyen delitos en perjuicio de unas 60 personas víctimas del plan sistemático de eliminación de personas aplicado por los dictadores del 76.

Ragone fue electo gobernador en 1973, en los comicios generales en los que a nivel nacional se impuso Héctor Cámpora. Su gobierno fue rápidamente jaqueado por la derecha, que logró intervenirlo en noviembre de 1974. La Justicia ya ha dicho que entonces comenzó la represión ilegal en la provincia.

Tras la intervención, Ragone había dicho: “Si hemos servido, volveremos”. Con esa impronta se preparaba para volver a postularse a la gobernación cuando fue secuestrado, el 11 de marzo de 1976, en el hecho más resonante del terrorismo de Estado en Salta.