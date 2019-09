Un vecino de Neuquén intentó prenderse fuego en las oficinas de la cooperativa eléctrica CALF por no poder pagar una deuda de luz de 100 mil pesos. "Estaba en una condición psicológica extrema", contó el subgerente Carlos Saita al confirmar lo sucedido a medios locales, a los que detalló que el hombre tenía un plan de pago previo, que no logró cumplir, y había ido a las oficinas a hacerse cargo de la situación.

Lo sucedido tuvo fuerte repercusión en una provincia donde por las bajas temperaturas no es posible prescindir de la calefacción. Según los datos difundidos por la propia distribuidora, en este momento uno de cada tres usuarios están en condición de mora porque no pudieron pagar más de dos boletas y acumularon deuda. Una parte aceptó planes de refinanciación, pero aún así todos lo días hay entre 20 y 30 personas que deben ser atendidas por un comité de emergencia social porque los planes de pago a disposición no les sirven.

En la ciudad de Neuquén la suba se acaba de trasladar a las facturas porque la cooperativa postergó el aumento de las tarifas dictado en el primer trimestre del año a nivel nacional, en una pulseada con Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Finalmente, la cooperativa terminó trasladando el aumento a sus usuarios y asegura que se quedó con una deuda superior a los 700 mil pesos con la vendedora de electricidad, que irá pagando en 60 cuotas.

Carlos Ciapponi, presidente de la cooperativa eléctrica, denunció el esquema tarifario. “Nosotros (en Neuquén) le entregamos a Cammesa un megavatio en Planicie Banderita a 11 dólares y ellos nos lo cobran a 72 dólares. Todos sabemos que esos electrones no se mueven de acá, es imaginario el viaje a Buenos Aires y la vuelta. Nos pagan 330 mil dólares por la energía que generamos y a la vuelta nos cobran tres millones de dólares por la misma energía”, describió.

Sobre lo sucedido con el usuario que intentó prenderse fuero, Saita dijo que el hombre se había acercado a la cooperativa para refinanciar una deuda que renegociada hace un año y seis meses. “Ya se le había dado una solución y no la pudo cumplir, evidentemente vino a hacerse cargo de la deuda y del compromiso asumido”. Detalló además que se trata de una vivienda que no contaba con gas y se calefaccionaba enteramente con electricidad.

El hombre se mostró muy nervioso. Cuando intentó incendiarse, varios de los presentes intervinieron hasta lograr calmarlo. Finalmente, le armaron un nuevo plan de refinanciación. “Se fue más tranquilo, se le hizo un plan de pagos flexible, adelantó 6 mil pesos y se le reconectará el servicio dentro de las 24 horas”, aseguró el subgerente.