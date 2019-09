El oficial de la Unidad Táctica Operativa de la Policía Bonaerense detenido por balear a su ex pareja, a la madre de esta, a una vecina y a una niña de 12 años, se negó a declarar y quedó imputado por el delito de "tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género", en el caso de su ex novia Sabrina Belmonte. Así los determinó el fiscal platense Álvaro Garganta, quien también imputó al acusado, Maximiliano Godoy, de 27 años, por el delito de "tentativa de homicidio calificado por el propósito de causar sufrimiento a una persona", en el caso de la madre de la ex pareja.