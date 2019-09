La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas. “(Este reconocimiento) me parece positivo”, opinó Jorge Coscia, ex secretario de Cultura y codirector La palabra originaria, un documental que muestra las políticas estatales del gobierno de Formosa dirigidas a las comunidades indígenas wichí, qom y pilagá que habitan la provincia.

En diálogo con este medio, Coscia aseguró que el hecho de que la película salga al mismo tiempo que la declaración de la ONU “es casualidad”. “Esta película parece estar hecha a medida como si nos hubieran avisado antes”, bromeó.

El ex secretario de Cultura reivindicó la declaración de la ONU pero cuestionó “qué resultado ha tenido”. Coscia opinó que es importante favorecer la interculturalidad, “que es un proceso equilibrado entre dos culturas donde los desniveles no son muy grandes” y no promover que “se disuelvan las identidades”.