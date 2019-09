"Jugar con Boca es una oportunidad de progreso para nosotros, aunque enfrentamos al equipo más poderoso del fútbol argentino", analizó Frank Kudelka. Newell's se transformó por rendimiento en una de las revelaciones de Superliga, aunque Kudelka le baja la estima a su formación. "No vamos a jugar contra un equipo suplente, Boca tiene tres equipos de jerarquía, es el plantel con más jerarquía del país", enfatizó. Si bien no hubo confirmación, el rojinegro irá mañana a la Bombonera sin variantes en su alineación.

Kudelka mantiene el entusiasmo por lo que transmite el equipo en cancha. Pero el encuentro de mañana no deja de ser el examen más exigente, incluso a pesar de que el rival no dispondrá de sus mayores figuras. "Jugamos contra el equipo más poderoso y jerarquizado del fútbol argentino. Boca no tiene suplentes, tiene tres equipos con jugadores de jerarquía. Es un desafío jugar con ellos en su cancha, es una oportunidad de progreso para el equipo, ante un rival de envergadura, el más poderoso y jerarquizado del fútbol argentino. Vamos a ver si podemos corroborar ese progreso que estamos teniendo como equipo", analizó el entrenador leproso.

"Ineludiblemente jugar con un rival de fuste implica una serie de consideraciones que a lo mejor en otros partidos no aparecen, como ocurrió hace 15 días cuando jugamos nuestro clásico", admitió Kudelka, dejando así claro el entusiasmo que hay que en parque Independencia por quitarle mañana el invicto que tiene el puntero de la Superliga.

Kudelka no quiso confirmar la formación pero el once rojinegro será el mismo que viene de igualar con Central y vencer a Aldosivi. Formará con Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentilletti, Bíttolo; Cacciabue, Fernández, Denis Rodríguez; Alexis Rodríguez, Lucas Albertengo, Maxi Rodríguez.