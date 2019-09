Colón escribió una página de gloria en su historia al vencer en el estadio Mineirao de Belo Horizonte 4-3 en la definición por penales a Atlético Mineiro, luego de perder 2-1 en los 90a minutos reglamentarios, y pasar así a su primera final continental. Por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, el arquero de Colón Leonardo Burián volvió a vestirse de héroe al atajar los dos últimos disparos de la serie de cinco en el local, a Réver y al ecuatoriano Juan Cazares.

Colón arrancó mal la definición porque el guardameta de Mineiro Cleiton le había atajado el disparo a Wilson Morelos. Sin embargo, después se recuperó y anotó los cuatro restantes: Guillermo Ortíz, Tomás Chancalay, Manuel olivera y Luis Rodríguez.

Para el anfitrión marcaron Fabio Santos, Vinicius y Franco Di Santo. Ambos equipos llegaron a los penales porque en el partido se había impuesto el equipo brasileño 2-1, mismo resultado que había cosechado el equipo santafesino como anfitrión.

En el primer tiempo, el delantero argentino Franco Di Santo, a los 39 minutos, convirtió el gol del elenco brasileño. Ya en el complemento, Yimmi Chará, a los seis minutos, aumentó la distancia para Atlético Mineiro, mientras que Luis Rodríguez de penal, a los 35, descontó para Colón y forzó así los remates desde los doce pasos.

Colón jugará la final frente a Independiente del Valle de Ecuador, el 9 de noviembre a un solo partido en el estadio de Cerro Porteño de Paraguay.



2 (3) A. MINEIRO: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello, Fabio Santos; Jair, Elias; Luian, Chará; Cazares, Di Santo. DT: Rodrigo Santana.

1 (4) COLON: Burián; Vigo, Ortíz, E. Olivera, Escobar; Aliendro, Zuqui, Lértora, Estigarribia; L. Rodríguez, Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte).

Arbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Goles: 38m Di Santo (AM); 50m Chará (AM); 81m L. Rodríguez de penal (C).

Cambios: 46m Welison por Jair (AM), 54m Bernardi por Aliendro (C), 61m Esparza por Escobar (C), 72m Vinicius por Luan (AM), 84m Geuvanio por Elías (AM), 90m Chancalay por Estigarribia (C).