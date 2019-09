La empresa MWM International Engines, de producción de motores, cerró las puertas de su fábrica cordobesa y dejó sin trabajo a unas 100 personas. “A pesar de varias iniciativas para impulsar la producción local de motores y componentes y, recientemente, los grupos electrógenos, la continuidad de las operaciones de la compañía se ha vuelto inviable debido a los bajos volúmenes para satisfacer la demanda del mercado local”, comunicó la firma. La destrucción del mercado local en manos negociaciones salariales y aumentos de jubilaciones y otros ingresos por debajo de la inflación junto al deterioro del empleo, empujan al cierre a una nueva fábrica nacional. También jugó su papel la caída del mercado brasileño, hacia donde la compañía exportaba motores. La empresa informó el traslado de operaciones hacia la filial de Brasil.

El Diario La Voz del Interior relata una situación de desazón y tristeza entre los operarios de la planta de motores, ubicada en Jesús María, Córdoba. “Cabezas gachas, ojos humedecidos, y reparto de abrazos en el momento de la despedida”, dice la crónica. El cierre de MWM se suma al del supermercado Súper Uno en Colonia Caroya.

"La impresión que me queda es la peor, pensábamos que íbamos a seguir aguantando y son 100 familias que se quedan en la calle. Trataremos de ver como continuamos, la vida sigue. La fábrica más allá que cierre se han portado bien con nosotros pero me voy triste", dijo Mario Sosa, uno de los delegados. "Veníamos de mal en peor. Habíamos firmado un acta donde por tiempo indeterminado no podían tocar nada. Siempre veíamos todo igual. La veíamos venir pero no pensábamos que era así", agregó Sergio Aramayo, un operario.

Tal como sucedió con el cierre de otras firmas autopartistas, las compañías deciden reducir su presencia en la región trasladando operaciones a la filial de Brasil, que ofrece un mercado naturalmente más grande. “Todo el respaldo necesario para los productos de MWM en Mercosur ahora se proporcionará a través de sus operaciones en Brasil, con un enfoque en la red de servicio local de Argentina, asistencia técnica y distribución de repuestos”, explicó la empresa.