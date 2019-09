Hermanos, hermanas y hermanes de la Deuda Grande latinoamericana; Perjudicatarios diversos de la Resignación Universal por Bisniete; Deudoras Originarias y sus deudoescendientes; Deudelches, Deuduches, Querandeudíes, Deudaguitas que se mezclaron con los que llegaron desde Deudopa creando este crisol de deudas que hoy nos representa: ¡A todes nosotros les escribo hoy!

Quiero contarles algo que ya saben, como siempre.

Porque ustedes sabían que todo esto iba a pasar. Lo sabían desde mucho antes del 2015. Ustedes vieron al Ex Sumo Maurífice cuando bailaba la danza de la lluvia inversiones, y hasta el más novato de la tribu le podía haber gritado “¡ Es al revés, es al revés, te equivocaste de paso, así vas a expulsar a todos los posibles inversores productivos!” pero no lo hicieron.

No lo hicieron porque ustedes son sabios y sabían que de nada serviría. Y sabían que él también sabía que de nada serviría. Pero lo haría igual, porque para eso lo votaron quienes de verdad lo votaron para eso.

El resto lo votó para que no gane Cristina. Y de nada valió decirles que ella no era candidata a nada en 2015. Ya lo sabían. Pero, lo iban a hacer igual, porque, como dice la canción de Tango Feroz, con la letra cambiada;

“Pueden sacarte hasta el reloj

pueden llevarte hasta el default

comprar basura importada por nada

pero el odio es más fuerte,

pero el odio es más fuerteee”

Ustedes sabían que esto iba a terminar mal, porque como dice el refrán “Se puede engañar a mucha gente poco tiempo, o a poca gente mucho tiempo, pero al FMI, difícil” Ellos son especialistas en engañar a los demás, y saben que cuando un país les pide plata prestada, es porque no se las puede devolver. Es más, solamente les prestarían plata a quien pueda demostrarles fehacientemente que no se las puede devolver. Porque su negocio no es que uno se las devuelva; sino que no se las devuelva. Ahí es donde se meten en tu casa y te dicen lo que podes hacer, lo que tenés que hacer, lo que no podés comer ni descomer porque te hace mal al duodeno, con quien te podés acostar, y a quién podes mandarle caricias significativas desde Hurlingham.

En abril de 2018, cuando el gobierno dijo: “Está todo wonderfull pero vamos a rezarle un poco al FMI porque es nuestro santo patrono”, no hubo argentina o argentine que no agarrara hasta su último centavo y lo invirtiera en dólares o en lentejas, cada une de acuerdo a su poder inquisitivo.

Después, que importa ya el después, pasó lo que pasó. Llegaron las PASO el 11 de agosto (que desde esta humilde columna peticionamos a las autoridades por venir que las declaren “Día Nacional de la Salud mental”).

Lo novedoso que ya sabíamos es que al préstamo, que iba a ser de 57000 palos verdes, los últimos 5400 se le piantaron por ahí, hasta mejor oportunidad.

Y el mejor equipo que se va al descenso de los últimos 50 años se toma todos los flaibondis que parecen por allí y van a recordarle a su enamorada Mme Lagardel, y ella, podría haberles respondido, cual su antecesor Charles

“Sus cuentas se cerraron, y el Fondo sigue andando”

Y cuando fueron a pedirle a Christine, los recibió ¡Kristalina!, la nueva comandante. Ella les puede haber dicho “Dobro utro, ne pari, dobijdanye”, lo que, transliterado del búlgaro, quiere decir: “Buen día, no hay guita, chau” o algo similar. ¡No hay de que, mejor equipo contrario de los últimos 50 años! ¡les acabo de ahorrar un viaje en una sola frase!

Todos sabíamos que esto sería así. Pero lo hicieron igual. Y sabíamos que lo harían igual.

¡Los amarillos, tan rápidos en pescar macumbas y maldiciones donde no las hay, tendrían que haber pescado “ el mensaje oculto”: Miren :

1. Se llama Kristalina, con K

2. El apellido termina en “Eva” Georgieva

3. Es búlgara. Y ya sabemos que “ el vulgo” es lo popular.

4. Y para colofón, se llama Kristalina. O sea “Cristina más una “a” y una “l”: Al… ¿Berto?

O sea, lo obvio. Que no les iba a dar un mango hasta que no asumiera un gobierno más popular, digamos el de “Alberto más Cristina”

¿Se entiende, o se lo traducimos al búlgaro?

Hasta la que viene

@humoristarudy