Por Kim Sengupta *

Una de las últimas manifestaciones de la campaña electoral se llevó a cabo bajo la sombra del símbolo internacionalmente más conocido de intolerancia religiosa en Afganistán: los acantilados de Bamiyan, donde se encontraban las magníficas estatuas de Buda del siglo VI antes de ser destruidas por los talibanes.

Hay otra sombra que se cierne sobre las 10.000 personas reunidas en el valle de abajo: la perspectiva creciente y premonitoria de que 18 años después de la caída del régimen del mulá Mohammad Omar, el mismo año en que se destruyeron las estatuas, los talibanes podrían estar volviendo al poder.

Las prolongadas conversaciones mantenidas en Qatar entre Estados Unidos y los talibanes fueron suspendidas por Donald Trump tras un ataque talibán en Kabul en el que murió un soldado estadounidense. Pero existe la expectativa de que se reanudarán nuevamente en el futuro, ya que el presidente estadounidense está desesperado por que las fuerzas de Estados Unidos vuelvan a casa antes de las elecciones del próximo año, lo que le permite reclamar crédito por poner fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

Muchos de los candidatos en las próximas elecciones afganas, incluidos algunos que no habrían respaldado esto en el pasado, ahora dicen que el impulso para la participación de los talibanes en el gobierno se fortalecerá en los próximos meses y puede ser difícil de resistir. Esto es probable, dicen, no solo por las señales de Washington, sino también por la violenta realidad en el terreno, con los talibanes y otros grupos islamistas como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI) controlando extensiones de territorio en expansión y el cansancio de guerra de una población que sufre implacablemente bombardeos y tiroteos.

La atracción estrella en la concentración de Bamiyan es Abdullah Abdullah, quien había sido co-líder del actual Gobierno de Unidad Nacional con el presidente Ashraf Ghani y ahora es su principal rival en las urnas. Mientras volamos juntos a Bamiyan desde Kabul en un helicóptero del ejército, el Dr. Abdullah, que tenía el título de jefe ejecutivo en la administración, nos cuenta la necesidad de encontrar una manera de poner fin al conflicto sangriento y cómo compartir el poder con los talibanes. podría ser la respuesta.

“El talibán es una realidad en el país, sus fuerzas, sus partidarios, sus conexiones extranjeras. Todos están de acuerdo en que no puedes terminar esta guerra simplemente luchando y matando a todos. Esperemos que los talibán también lo vean ”, dijo. “El punto es pasar a una solución, y una que me gustaría tener es una configuración interina. Hay que tener en cuenta todo tipo de posibilidades, incluso el poder compartido. Entonces hay una solución permanente, y será a través de elecciones.

"Creo que Estados Unidos ha hecho un buen trabajo, pero antes de acordar un borrador de acuerdo deberían haber impuesto algunas condiciones a los taliban. Debería haber habido un acuerdo sobre un alto el fuego. Mire qué tan comprometido está el pueblo con las elecciones a pesar de lo peligroso que es. No podemos defraudar a estas personas, por lo que debemos encontrar una solución”.

Abdullah fue una vez un teniente clave del Comandante de la Alianza del Norte Ahmed Shah Masood, "el León de Panjshir", y luchó junto a él en años de sangrientos conflictos contra el talibán. Pero ahora siente que las conversaciones de Doha sentaron las bases para un acuerdo: "No lo llamaría el acuerdo ideal, pero no estamos en la situación más ideal". Los estadounidenses están preocupados, creen que pueden reducir los niveles de tropas a cero, por lo que hay urgencia en todo esto, y debemos tomarlo en serio”.

Hay muchos entre la gente de Bamiyan que verán al talibán recuperando la autoridad con gran temor. Los chiitas hazaras de la región fueron víctimas de una serie de masacres y violaciones masivas a manos de los islamistas sunitas pashtún durante la salvaje guerra civil.

La provincia de Bamiyan ha experimentado enfrentamientos entre los dos grupos étnicos desde la caída del talibán. Su maravilloso paisaje de montañas, gargantas y valles, profundos campos verdes y lagos turquesas, y su fascinante arquitectura de su época como un conducto de la Ruta de la Seda, han escapado en gran medida de la lucha de los últimos años.

Se ha invertido en infraestructura, educación y promoción de los derechos de la mujer. Cuatro años después de que el talibán azotara a las mujeres por no usar el burka, Habiba Sarabi en Bamiyan se convirtió en la primera gobernadora de Afganistán en 2005.

Pero la región se ha vuelto más aislada. Los caminos a Kabul en el sureste ahora son peligrosos, al igual que los caminos a Kunduz y Mazari Sharif en el norte. En el otoño del año pasado, los combatientes taliban comenzaron a atacar a los residentes de Hazara en las provincias centrales de Uruzgan y Ghazni. Cientos de personas fueron asesinadas y miles desplazadas en los combates que siguieron.

Los residentes de Bamiyan, como los de otras partes del país, han recibido mensajes del talibán para mantenerse alejados de las manifestaciones electorales durante la campaña y los colegios electorales en los días de votación. Pero un grupo de jóvenes estudiantes que esperan escuchar al Dr. Abdullah y los oradores de su coalición, Karim Khalili y Mohammed Mohaqiq, señalan que no tienen intención de desanimarse por las amenazas. Han venido a confirmar que están tomando la decisión correcta en la elección presidencial de hoy.

"Es la primera en el que he podido votar debido a mi edad y no quiero cometer un error", dijo Parwan Nazari, que estudia en la Universidad de Bamiyan. “Creo que votaré por el Dr. Abdullah, pero quería escucharlo a él y también a los demás, esta es una buena oportunidad. Ciertamente votaré y también lo harán todos mis amigos, nuestras familias nos alientan mucho sobre esto”.

Nazari y su amiga, Nisa Ghaznavi, ambas de 19 años, leen literatura en inglés y ambas quieren ser periodistas. “Quiero descubrir por mí mismo lo que está sucediendo en lugar de solo depender de las redes sociales. Quiero viajar también y ver otros lugares. Quiero mirar al futuro ", dice Ghaznavi. Banen Haidari también está mirando hacia el futuro, pero también está profundamente interesada en aspectos del pasado. Estudia geología y arquitectura, y una de las razones clave para que lo haga es "eso", dice, señalando los nichos de roca donde una vez estuvo uno de los Budas.

Ahora están cubiertos de andamios para reforzarlos. “Pero esperamos que el trabajo comience, y quiero ser parte de un equipo que trabaja en su reconstrucción. Siempre me ha interesado, desde que era pequeña”. Todas las mujeres del grupo quieren que se reconstruyan las estatuas, algunas no solo para restaurar el patrimonio, sino con la esperanza de que atraiga turistas. "Necesitamos el dinero, y siempre es bueno ver gente extranjera", dice Ghaznavi.

Las mujeres del grupo son demasiado jóvenes para haber experimentado atrocidades talibanes de primera mano, aunque han oído hablar de ellas por parte de sus padres. Sin embargo, ninguna de ellas objeta que el taliban forme parte de un futuro gobierno: "la gente está cansada de la guerra", dice Nazari. Pero los amigos están de acuerdo con Fátima Alizada, quien dice que hay que estar alerta. "Tenemos que asegurarnos de que el taliban no imponga sus viejas reglas, que respete las reformas que se han llevado a cabo".

Alizada, de 19 años, que está haciendo un curso de estudios islámicos y quiere ser abogada defensora, no cree que la emancipación de las mujeres haya llegado lo suficientemente lejos en Afganistán. "¿Por qué no tenemos una sola mujer que se postule para la presidencia?", quiere saber.

Sentado a la sombra de una pared, Haji Abdullah no puede pensar en buenos recuerdos del talibán. "Todo lo que puedo recordar son torturas y palizas, personas encarceladas, hombres obligados a no cortarse la barba, así que no, fue un mal momento", dice.

“Recuerdo cuando hicieron explotar volaron al Buda. Tenían estas grandes armas, disparaban desde muy lejos. Pude ver las estatuas siendo golpeadas, 18, 19 veces, simplemente seguían disparándoles. Lo que hicieron fue muy malo".

Haji Abdullah es ambivalente sobre el regreso del talibán. "Queremos paz, sí, pero deben aceptar las leyes y no interferir con nuestras vidas". El comerciante de 36 años está bien y no tiene dificultades financieras, a pesar de tener seis hijos. Votaría por Abdullah, pero también quiere decir que Ashraf Ghani es "un buen hombre".

Ahmed Ali Wahdat, el dueño de un negocio de carpintería, es más directo. “No puedes confiar en el talibán. Sabemos lo que hicieron la última vez, todos los asesinatos que ocurrieron, las casas quemadas.

“Querían destruir. Usaron cañones y dinamita en los Budas, pero incluso entonces les tomó semanas, ya sabes, esas estatuas eran tan fuertes. Y ahora pueden reconstruirse nuevamente, para que no queden destruidas. Es la forma en que nosotros, los hazaras, hemos tenido que ser fuertes para sobrevivir, la forma en que Afganistán ha tenido que sobrevivir. ¿Por qué renunciar a todo eso y traer de vuelta a las personas que hicieron esto?

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère