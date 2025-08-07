Prestadores de tratamientos para personas con discapacidad apuntaron contra la diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza (LLA), María Emilia Orozco, por haberles quitado su apoyo al votar en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La norma, aprobada por el Congreso de la Nación, fue vetada por el presidente Javier Milei. Orozco, como sus pares salteños libertarios en el Congreso, Carlos Zapata y Julio Moreno, adelantaron que acompañarán la decisión del Presidente.

“La diputada Orozco sabe más que bien de la discapacidad porque hace unos años, cuando estaba el gobierno de Alberto Fernández, nos hemos reunido en la Legislatura a reclamar por lo mismo que reclamamos hoy y estaba con nosotros apoyándonos”, indicaron este martes prestadores de servicios a personas con discapacidad en una manifestación frente a la sede de LLA en la ciudad de Salta, ubicada en inmediaciones de la Legislatura provincial.

Las manifestaciones se hicieron en el marco de una marcha que partió desde la Legislatura para acompañar en todo el país el reclamo de que la ley sea confirmada por el Congreso de la Nación, junto a ley que otorga un aumento jubilatorio y mantiene la moratoria previsional.

Los manifestantes indicaron que en la discusión que se llevó ante el gobierno de Fernández, Orozco “lloraba porque no podía creer que un gobierno haga lo que se hacía con las personas con discapacidad. Y hoy, como está en la vereda de enfrente, como es oficialista, se olvida de su hermana con discapacidad que ella misma nos contó… así que, Orozco, les exigimos que revean su posición”, afirmaron ya dirigiéndose a los tres legisladores libertarios por Salta.

“No sé de dónde sacaron qie tengo una hermana con discapacidad”, respondió Orozco ante la consulta de Salta/12. Añadió que una vez aprobada en la Legislatura “puse a disposición el análisis de la ley y los fundamentos de por qué es inaplicable y nadie la pidió”.

“Está perfecto que nos unamos todos. Pero no comparto ninguna bandera política”, aclaró por su parte Claudia Sánchez, integrante de la comisión directiva del Consejo de Organizaciones Prestadoras de Servicios para Personas con Discapacidad (COPDISAL), al ser consultada sobre los reclamos a los libertarios.

“Es necesario un Plan B”

Sánchez indicó que el martes se llevó a la Legislatura de la provincia la real preocupación que existe entre los prestadores.

La entidad de la que forma parte nuclea a los centros habilitados para tratamientos de la discapacidad. “Somos alrededor de 20 organizaciones”, dijo. Añadió que sienten la crisis por la falta de actualización en el pago de las prestaciones (una situación que históricamente sucedió pero que ahora empeoró). Una de las consecuencias visibles es el cierre de algunos de estos centros, que en Salta dan tratamiento a unos tres mil pacientes, dijo.

Desde el sector se afirmó que el veto a la emergencia sanitaria implica “riesgos inmediatos: Interrupción de tratamientos”, ante la falta de recursos en los centros para sostener los servicios. “Vulneración sistemática”, frente a la necesidad de las familias de asumir los costos elevados de los tratamientos, y “Colapso institucional”, por el cierre masivo de organizaciones prestadoras.

En el desglose se estimó que una familia precisa entre 400 mil y 2 millones de pesos mensuales para tratamientos integrales de las personas con discapacidad. Ello tomando en cuenta tratamientos médicos y terapias, medicamentos y productos farmacéuticos, productos de apoyo (como sillas de ruedas o prótesis), transporte y traslados, y apoyos domiciliarios o cuidadores.

“Necesitamos un plan B”, dijo Sánchez. E indicó que, por ahora, se solicitó la conformación de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados de Salta y de una mesa de trabajo que incluya a los referentes de la discapacidad para continuar el intercambio con funcionarios provinciales.