El Concejo Municipal de Rosario declarará Personalidades Distinguidas por su lucha en defensa por los Derechos Humanos a Alberto Perassi y Alicia Ostri, padres de Paula Perassi, desaparecida el 18 de septiembre del año 2011. El acto homenaje será hoy, a las 14, en el recinto de sesiones del Palacio Vasallo (Córdoba 501).

En ese marco, el concejal justicialista Eduardo Toniolli, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que "Alberto y Alicia merecen un enorme reconocimiento por su lucha denodada para esclarecer la desaparición de su hija Paula, y por obtener justicia, tarea en la que se chocaron en más de una ocasión con complicidades institucionales de todo tipo", e invitó a la ciudadanía a participar del evento: "vamos a abrazarlos muy fuerte, que quien tenga que oír que oiga y se conmueva, queremos saber dónde está Paula, queremos Verdad y Justicia".

El el 8, 9 y 10 de octubre, la justicia reverá en instancia de apelación el fallo del juicio, en el que el 2 de mayo pasado se absolvió a los nueve acusados, cuatro civiles y cinco policías por el beneficio de la duda. "Espero que la justicia comience a darme algo de lo que siempre me negó el Estado, espero que empiecen a darme la parte que me corresponde, pero no me interesa tanto como me interesaba esto, encontrar los huesos", dijo Alberto a fines de agosto pasado, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó excavaciones en busca de los restos de la joven.