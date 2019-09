La participación de Uruguay en el Mundial de Japón, esta vez, no fue con hazaña: los Teros no pudieron contra el juego que les propuso Georgia, perdieron por un holgado 33-7 y se quedaron prácticamente sin sueño de conquistar la clasificación al Mundial 2023. Más allá de la ilusión que había despertado en el país charrúa la histórica victoria ante Fiji 30-27, los celestes no pudieron sostener la intensidad que tuvieron ante los fijianos, y la contundente caída en la madrugada de este domingo dejó en evidencia tanto los esfuerzos del conjunto latinoamericano, como las diferencias que todavía lo separan con los habituales animadores de las copas del mundo.

Los georgianos, que llegaron al duelo con Uruguay con 12 cambios en su formación, comenzaron ganando el partido a los ocho minutos y anotaron cinco tries que les aseguraron el punto bonus. Parece imposible pensar que la Celeste consiga su boleto mundialista (para eso, debe finalizar tercero de su zona): en las últimas dos fechas del certamen se medirá con Australia y Gales, los rivales más duros del Grupo D. El entrenador de los Teros, aunque dolido por la derrota, se mostró algo ilusionado: “Estos chicos ya sorprendieron al mundo una vez, ¿por qué no pueden hacerlo de nuevo?”.

Por esa misma zona, justamente, el domingo se vivió uno de los encuentros más atractivos en lo que va del Mundial: Gales venció a Australia 29-25 en un juego que dejó en claro el poderío de ambas selecciones. Salvo en Sudáfrica 1995 y Australia 2003, se cruzaron en todos los mundiales y, en esta reedición del clásico, los británicos hicieron historia: con tries convertidos de Parkes y Davies, tres penales de Patchell y un drop suyo y de Biggar, los Dragones volvieron a vencer a los Wallabies en un encuentro por Copas del Mundo tras 32 años, luego del 22-21 por la medalla de bronce de 1987.

Por si faltaba algún condimento más al encuentro, el capitán galés Wyn Jones alcanzó los 130 partidos con su Selección y se convirtió en el jugador con más presencias. Sumado al triunfo histórico, el segunda línea lo celebró con todo: al finalizar el juego, se abrazó con North, uno de sus compañeros y selló la alegría con un beso. "Estábamos emocionados y uno comparte esos momentos con sus compañeros. Su esposa no tiene de qué preocuparse", bromeó, feliz, el capitán. Este lunes, desde las 7.15 de Argentina, Escocia-Samoa se enfrentan en el único duelo de la jornada, por el Grupo A.





Final de la URBA

En un partido emocionante y en el fue siempre superior, Belgrano le ganó a Hindú 25-20, en la segunda semifinal del URBA Top 12 que se jugó este domingo, y jugará la final ante el SIC, que el sábado venció a Pucará 20-13. El conjunto de Don Torcuato se había adelantado al comienzo y, aunque recién a los 37 minutos Belgrano se adelantó en el marcador, siempre fue el dominador. Con esta caída, Hindú se pierde la final de la URBA tras siete años de presencias ininterrumpidas, período en el que logró cuatro títulos. El sábado, también en el CASI y desde las 15.40, el equipo del barrio porteño buscará repetir la alegría de 2016, cuando ganó su último título, esta vez enfrentando al difícil SIC, el mejor de la temporada regular con 77 puntos.