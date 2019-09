Corren malos tiempos para las salas de cine argentinas: la sangría de espectadores no se detiene. Este fin de semana, las diez películas más taquilleras de la cartelera sumaron un total de 326.890 tickets vendidos, un 20% menos que los 408.155 expendidos la semana anterior. Nada que perder 2, la película sobre sobre la vida del fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se mantuvo en el primer lugar, mientras que hubo un enroque en el segundo y el tercer puesto: la argentina La odisea de los giles pasó al segundo lugar, e It: Capítulo 2 cayó al tercero. A pesar de ocupar una gran cantidad de pantallas, los dos estrenos fuertes de la semana no consiguieron atraer un público acorde: el film de animación Un amigo abominable cosechó poco más de 50 mil espectadores para llegar al cuarto lugar. A pesar de que el género cuenta con un público fiel en la Argentina, el film de terror Historias de miedo para contar en la oscuridad apenas atrajo a 26.171 espectadores.



Esta es la lista de películas con mayor asistencia a salas el pasado fin de semana:

1)Nada que perder 2 – 81.948 espectadores (89 pantallas – Acumulado 274.104)

2) La odisea de los giles – 58.710 (160 pantallas – 1.558.808)

3) It: Capítulo 2 – 52.275 (289 pantallas – 1.162.860)

4) Un amigo abominable – 51.865 (362 pantallas, estreno)

5) Historias de miedo para contar en la oscuridad – 26.171 (250 pantallas, estreno)

6) Ad Astra: Hacia las estrellas – 23.692 (121 pantallas – 73.637)

7) Yesterday – 10.295 (70 pantallas – 81.831)

8) Había una vez… en Hollywood – 8.601 (37 pantallas – 389.203)

9) El cambista – 6.908 (43 pantallas, estreno)

10) El Rey León – 6.425 (68 pantallas – 3.587.561)

Total: 326.890 espectadores.

Fuente: Ultracine.