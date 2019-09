"El padre me dijo que siga con mi vida", dijo Adrián, el novio de Ariana Yésica Palacios , la joven de 30 años asesinada por su padre en Villa Tesei y enterrada en el fondo de su propia casa. Adrián contó en una entrevista televisiva que su suegro, Willy Palacios, al momento de la desaparición de Ariana, le dijo que no se preocupara y siguiera con su vida porque la chica “no quería seguir la relación”.

“Me vino a plantear que ella (Ariana) ya no quería seguir la relación, que está estresada, que está mal, que decidió cambiar de aire, de trabajo. Que ella va a estar bien, que yo no me preocupe y siga mi vida, que ella y Luli, su hija, van a estar bien”, aseguró la pareja de Ariana.

La joven estaba desaparecida desde el 28 de agosto y Adrián, con quien estaba en pareja hace dos años, dijo que empezó a llamar a las amigas de su novia “el día uno que ella desaparece”. Nadie sabía nada, tampoco en el call center donde ella trabajaba. Entonces como último recurso llamo a la hermana, Alenka, y le pido el teléfono de la casa familiar porque estaba desesperado", agregó.



Adrián afirmó que le llamó la atención que Palacios le pidiera que se alejara de Ariana porque la joven en ningún momento le había dicho que quería terminar la relación. “No me cerraba que ella no me viniera a plantear la situación, pensé que quizás fue lo mejor”, recordó.

Sin embargo, el joven empezó a dudar de su suegro después de hablar con una amiga de Ariana que le comentó que le resultaba extraña la forma en que la joven respondía los mensajes de texto. “"Jésica me dice 'Adri, ¿no sabés si le pasó algo? Porque es raro que mande mensajes que digan que no puedo responder" y ahí me despertó sospechas, me volvió la duda", contó.

Adrián aseguró que nunca vio “nada raro” en la casa de la familia de su novia, pero que Ariana “le tenía miedo a su madre”, con quien tenía fuertes discusiones. "La última vez que yo presencié una pelea fue en el cumpleaños de Luisana, la hija de Ariana. Ella discutió con su mamá, se empujaron y tuve que intervenir yo y el papá para que no pase a mayores. Mi suegra saltó y me dijo que no me meta, que era su casa. Desde ahí se rompió la relación con la madre pero con el padre me llevaba bien", detalló.

El joven contó que en la casa de la familia Palacios vivían los padres con Ariana y la hija de 6 años que su novia había tenido con otra pareja. Adrián afirmó que sus suegros “se creían los padres de la nena”. La madre de Ariana, agregó el joven, trabajaba en el taller de una marca de lencería y el padre, en una funeraria.

"No quiero creer que hay encubrimiento familiar, no creo que hayan sido cómplices, al menos la hermana con la que hablé en su momento. La madre sí puede ser, aunque a esa hora, las 11 de la mañana donde supuestamente fue asesinada, estaba trabajando y sólo estaban ella y el padre", agregó el novio de la joven.