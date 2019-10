Seguridad del ENM2019 recomienda:

* Bajate la app del Encuentro antes de llegar a La Plata. Así tenés guardado el mapa de la ciudad. Ahí vas a encontrar los Puntos Seguros y los teléfonos de contacto de les abogades.

* Cuando llegues a La Plata, avisale a tu familia, amigues o a alguien de tu ciudad.

* No andes sueltx, movete en grupos o con compañerxs.

* Si te cachean, la policía tiene que ser personal femenino o alguien que tenga el mismo género que vos. Si no lo lográs, pedile los datos y acordate: nunca te pueden obligar a desvestirte. No dejes que te cachee nadie que no sea personal policial.

*En caso que veas una detención, metete, filmá, pedí ser testigo de lo que suceda.

*Si la policía te maltrata física o verbalmente, no respondas. Trata de registrar los rasgos, la jerarquía o el número de móvil para poder hacer la denuncia.

* Nunca te pueden detener por tu etnia, edad, identidad de género, orientación sexual ni nacionalidad.

* Aunque no es obligatorio, es importante que viajes, vayas a los talleres, las plazas y a la movilización con el DNI o la documentación que uses para acreditar tu identidad, tenga hecho el cambio de identidad de género o no. El consumo y la tenencia de marihuana, aún están prohibidos en nuestra provincia y son delito”.