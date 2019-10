Las boletas vencidas de la Empresa Provincial de Energía (EPE) ya se pueden pagar en los 750 puestos Santa Fe Servicios de la provincia, los 7 días de la semana y con horarios extendidos, con sólo mencionar el código electrónico de pago que figura en la parte superior izquierda de la boleta.

Las facturas de la EPE también pueden ser abonadas, inclusive fuera de término, a través de la billetera virtual Plus Pagos con cuenta digital, la aplicación que permite además a quienes la utilicen realizar múltiples operaciones, estén bancarizados o no. Estas nuevas modalidades de pago de las facturas están disponibles a partir de un acuerdo suscripto entre la EPE y Plus Pagos con el objetivo de ampliar las alternativas de pago a los usuarios del servicio eléctrico provincial. Plus Pagos es la compañía que lidera la corresponsalía bancaria y la inclusión financiera en la provincia a través de su marca Santa Fe Servicios, con una amplia cobertura que abarca a más de 750 puestos. Alberto Murad, gerente general de Plus Pagos, destacó: "Estamos orgullosos de poder ofrecer a los usuarios de la EPE toda nuestra amplia red de servicios; lo vemos como una oportunidad de cultivar vínculos con diferentes actores que de esta manera se incorporan al sistema financiero". A través de la aplicación que se descarga en el celular se pueden efectuar compras con código QR en más de 10.000 comercios habilitados.