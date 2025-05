Los prestadores de servicios de discapacidad, transportistas y centros de día de todo el país realizan una marcha este jueves en la puerta del Congreso, en reclamo de la actualización de los montos de sus prestaciones, el pago a tiempo y la aprobación de la ley de emergencia del sector que se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación.

En este marco, Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), explicó que “este es un paro autoconvocado” y nace de “la desesperación” de los prestadores por la falta de pago y la falta actualización del nomenclador.

“Hoy se nota el hartazgo directamente, porque se llevó a cabo una convocatoria que viene desde las bases que no fue un llamado desde las organizaciones, sino el hartazgo de prestadores que no pueden solventar más los alimentos en sus casas y seguir brindando el servicio”, sostuvo en la 750.

Además, reclaman que el nomenclador nacional -que establece los valores de las prestaciones- no se actualiza desde 2024, lo cual profundiza la precarización de quienes trabajan en este ámbito.

“Estamos solicitando el tratamiento de la ley de emergencia que estaba prevista para hoy y se pasó para el miércoles 4/06. Vamos a estar también haciendo la vigilia”, agregó.

Además, dijo que las prestaciones se cobran entre 60 y 90 días, pero el “principal problema es que no hay actualización de aranceles desde diciembre de 2024 y los aumentos del año pasado fueron paupérrimos”.

En este contexto advirtió que “cada vez hay más solicitudes de prestaciones” y la razón es que se están “cayendo” dichas prestaciones y “las personas con discapacidad quedan a la deriva”.

Familiares autoconovcados temen por la falta de prestaciones

Asimismo, Claudia Maestre, presidenta de AUPA (Educación terapéutica para niños con TEA en Buenos Aires), presente en la movilización, remarcó que “necesitan el aumento”. “Venimos con atraso de más del 70 por ciento desde el año pasado”, lamentó.

“Nosotros tenemos un centro educativo y un centro de día y le damos a los chicos tres comidas diarias, por lo que es imposible de sostener. Somos una asociación de padres porque el Estado no provee nada de lo que necesitamos. Muchos lugares comenzaron a cerrar y el problema es que los chicos quedan sin escolaridad”, denunció.

“Nosotros no estamos reclamando nada que no nos corresponda, y consideramos que seguramente somos un gran gasto pero tienen que cumplir las leyes”, sentenció.

Stefania, una madre autoconvocada en la marcha, decidió sumarse a la protesta para “visibilizar la crisis” en el sector de discapacidad. “Si bien es un sector estructuralmente precarizado e invisibilizado por todos los Gobiernos, pero en este 2025, con los ajustes de políticas públicas y achicamiento del Estado, esto se agrava aún más”, señaló.

La mujer tiene un niño de 12 años con discapacidad y cree que es “importante” estar en la marcha “apoyando la causa” porque el transporte, las terapias, que tenga educación, “mañana puede desaparecer”.

“No estamos pidiendo caridad ni asistencialismo, sino un derecho que por ley y por los tratados internacionales nos corresponde”, afirmó.

Andrea Herrera es una acompañante terapéutica desde el 2018 y trabaja de forma particular, con obras sociales y centros médicos. En la concentración en el Parlamento, la profesional aseguró que ella y sus colegas “ya no aguantan más”. “En menos de cuatro o cinco meses nos aumentaron los colectivos. Si tenemos que ir a una escuela tenemos que tomar más de un colectivo. El nomenclador quedó estancado desde noviembre del año pasado y no tenemos una ley que nos avale, nos ampare”, expresó.

"Para ningún Gobierno ni la salud, ni los jubilados, ni la educación fue una prioridad. Milei vino a destruir. Este Gobierno se sostiene porque en el Congreso los políticos transan, también el justicialismo. El DNU vino a cagarnos la vida pero los cómplices están adentro”, sentenció.

En tanto, para el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la reforma en discapacidad que hizo el Gobierno nacional "es una maldad injustificada" -habla del reempadronamiento de las personas con discapacidad-.

"Los que trabajamos en salud estamos todos los días vinculados con gente que sufre, que padece, entonces nos parece algo tan poco natural", sostuvo refiriéndose al ataque del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, a Marlene Spesso, madre de Ian Moche, un niño con autismo que es influencer y activista.



Informe: Marisol Juárez y Emanuel Herrera para la 750.