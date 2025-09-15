El periodista económico especializado en IA, Sebastián Di Domenica, catalogó este lunes por la 750 como un “golpe de efecto” el anuncio del primer ministro de Albania, quien la semana pasada presentó al mundo la primera funcionaria pública hecha 100 por ciento con inteligencia artificial.

Tras el llamativo nombramiento de Diella a cargo del ministerio anti-corrupción, Di Domenica comentó: “Creo que en este último año es como que la IA está en una especie de moda, todos tienen que hablar de eso. Pero esto es un golpe de efecto del primer ministro de Albania”.

Y añadió sobre el origen de la nueva “ministra”: “Porque recordemos que la noticia es que tenían como un gestor, una herramienta interna que usaban para agilizar. Porque la IA es una herramienta de utilidad para agilizar procedimientos. Y está bien que se empiece a utilizar, porque facilita el trabajo de los empleados públicos”.

“Pero me parece que ahí, como funcionaba bastante bien, el primer ministro entendió que podía generar un golpe de efecto para lanzar esta noticia de la creación de una ministra que no iba a aceptar sobornos y que iba a ser transparente. Y es un error, porque la IA siempre tiene detrás un desarrollo que hacen personas”, afirmó.

Luego, afirmó: “Entonces el desarrollo puede tener sesgos, lleva todo lo que se le ponga. Y se equivoca. Siempre en áreas tan sensibles como la función pública debe tener por ley obligación de una supervisión humana”.

“La IA en la gestión pública es algo bueno, que va a traer mejoras”, dijo. Pero aclaró que se debe hacer con dos objetivos bien claros: “Cuando hablamos de IA aplicada a la función pública, la supervisión y la privacidad de los datos es central”.