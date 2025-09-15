La diputada nacional por Unión por la Patria, Florencia Carignano, cuestionó por la 750 los ataques a la expresidenta Cristina Kirchner en medios de comunicación, donde volvieron a hacer alusiones a su muerte.

La respuesta llega a tres años del intento de magnicidio del 2022. Entonces, el diario Clarín había publicado una nota titulada “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Este fin de semana, salió otro artículo donde se menciona que “Kicillof enterró a Cristina” y se asegura: “Hace 20 años que padecemos a Cristina, que tiene más vidas que un gato”.

Consultada por este asunto, Carignano sostuvo con contundencia: “Nos tenemos que sorprender que un periodista siga insistiendo con la muerte de Cristina”.

“Cristina está detenida injustamente, está reuniéndose con dirigentes todos los días, dirigentes que ellos pensaron que se habían ido y están volviendo. Entonces vuelen a insistir, porque no les basta con que esté presa y siga generando listas, trayendo dirigentes y así todos los días, entonces siguen insistiendo con que alguien la mate”.

“Y buscan dentro del peronismo. Están buscando dividirnos cuando le dimos una cachetada mortal al Gobierno. Todo muy bien con los que ellos mencionan como el futuro del peronismo, pero si Cristina no está muerta sigue jodiendo, generando peronismo y unidad”, afirmó.

Para Carignano, “como Cristina sigue siendo política, buscan que alguien la mate dentro del peronismo”. “No importando cuándo, ellos siempre juegan en contra del peronismo. Excepto algunos momentos, como en la época de Menem, cuando estaba aliado a la derecha, el peronismo siempre jodió al poder económico”, sostuvo.

Tras lo que aseguró: “Ahora no les basta con que esté presa, quieren alguien la mate. Pero no saben si la muerte es definitiva. No vaya a ser que Cristina tenga más vidas y se gane la lotería… ¿Qué sería? ¿La presidencia? Para mí sería algo muy probable en el próximo gobierno peronista. Que Cristina quede libre, vuelva a ser presidenta y nos dé los mejores años”.