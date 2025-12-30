Omitir para ir al contenido principal
Ecuador
Tras un enfrentamiento entre grupos criminales
Ecuador militariza su frontera con Colombia
30 de diciembre de 2025 - 10:21
Ecuador
Colombia
Advierten que podría faltar agua potable
Crisis hídrica en San Pablo por el calor extremo y la sequía
Calor en el Amba
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre
Exclusivo para
Será en el estadio de Argentinos Juniors
Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón
Por
Sergio Sánchez
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino
Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”
El País
El presupuesto educativo más bajo en 21 años
“Esto es una tragedia”
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
En La Matanza
Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año con un masivo encuentro de unidad.
El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"
Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”
Por
Irina Hauser
Economía
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue
Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
Calor en el Amba
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias
Hay riesgo extremo de incendios forestales
Temperaturas peligrosas
Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo
Deportes
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos
El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025
Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino
Por
Pablo Amalfitano
En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta
River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo