Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

Por Melisa MolinaTal como le prometió al FMI, <strong>el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con el plan de privatizar la mayor cantidad de empresas públicas</strong>. Con ese propósito, esta semana convirtieron a <strong>Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima</strong>, y lo mismo hicieron con <strong>la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares</strong> y el sistema de medios públicos --Télam incluído--, entre otras. <strong>El primer paquete incluye en total a unas once empresas</strong>. De esa forma, en paralelo a las “reformas estructurales”, con las que el oficialismo buscará avanzar en el Congreso durante el 2026 --reforma laboral, penal, tributaria y más adelante también una reforma previsional--, apuntará los cañones a una nueva era privatizadora.