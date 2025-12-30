Omitir para ir al contenido principal
La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

El BID aprueba en tiempo récord un crédito de 470 millones de dólares a Argentina (EFEI0373)

Tras un enfrentamiento entre grupos criminales

Ecuador militariza su frontera con Colombia

Advierten que podría faltar agua potable

Crisis hídrica en San Pablo por el calor extremo y la sequía

Calor en el Amba

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino

Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”

Marcha Universitaria

El presupuesto educativo más bajo en 21 años

“Esto es una tragedia”

Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Protocolo antipiquetes

El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"

Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”

Por Irina Hauser
Magario, Espinoza, Kicillof

En La Matanza

Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año con un masivo encuentro de unidad.

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Calor en el Amba

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre

Incendio forestal

Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias

Hay riesgo extremo de incendios forestales

refugios climáticos

Temperaturas peligrosas

Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

Entrenamiento River

En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta

River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo