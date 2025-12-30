Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Sigue el conflicto
Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan
A la medida de fuerza iniciada este lunes por los trabajadores de la línea 148, en las últimas horas se le sumaron otras siete. Qué reclaman los choferes.
30 de diciembre de 2025 - 11:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Varias líneas de colectivos no funcionan este martes por un paro en reclamo del pago de salarios
Temas en esta nota:
Paro de colectivos
Últimas Noticias
Tras una minuciosa remasterización, llega por primera vez a las plataformas digitales
“Suiza 1980”: la voz de Mercedes Sosa suena desde el exilio
Por
Valentino Vitolla
Cayeron 400 milímetros en las últimas horas
“Es una catástrofe”, el crudo relato de un intendente correntino por las inundaciones
Lo que deja la aprobación del Presupuesto 2026
Germán Martínez: “El Gobierno se tiene que dar cuenta de que el margen fue exiguo”
Los recordatorios de hoy
Carlos Enrique Arias, Valeria Dixon y Esteban Garat
Exclusivo para
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
Informe de la Facultad de Económicas de la UBA
La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad
Será en el estadio de Argentinos Juniors
Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón
Por
Sergio Sánchez
El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino
Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”
El País
El presupuesto educativo más bajo en 21 años
“Esto es una tragedia”
Neuquén
Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"
Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”
Por
Irina Hauser
En La Matanza
Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año con un masivo encuentro de unidad.
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025
La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones
Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023
Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles
La plaza ya piensa en el dólar del 2026
Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue
Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
Sigue el conflicto
Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan
Calor en el Amba
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre
Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias
Hay riesgo extremo de incendios forestales
Deportes
Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año
La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes
En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido
Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos
El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025
Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino
Por
Pablo Amalfitano
En permanente busca de refuerzos y con amistosos de fuste en puerta
River inicia el año con urgencias y obligado a recuperar protagonismo