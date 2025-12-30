Omitir para ir al contenido principal
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de diciembre

Patti Smith nació el 30 de diciembre de 1946 (Archivo -)

El presidente de EE.UU. recibió a Netanyahu en Florida para hablar del futuro del enclave palestino

Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece “lo más rápido posible”

Magario, Espinoza, Kicillof

En La Matanza

Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año con un masivo encuentro de unidad.

Protocolo antipiquetes

El fallo de Cormick declaró al "protocolo antipiquetes" "nulo" e "ilegítimo"

Freno judicial para la “Doctrina Bullrich”

Por Irina Hauser

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Incendio forestal

Lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional para varias provincias

Hay riesgo extremo de incendios forestales

refugios climáticos

Temperaturas peligrosas

Del Botánico a la Usina del Arte: los refugios climáticos de la Ciudad para atravesar el calor extremo

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes

Anthony Joshua

En Nigeria, el auto en el que viajaba el boxeador impactó con un camión detenido

Joshua sobrevivió a un trágico accidente con dos muertos

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano
Iñaki Basiloff

El nadador fue considerado el mejor paradeportista de 2025

Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro