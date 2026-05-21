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Los Thunder se impusieron a los Spurs por 122-113

NBA: Oklahoma venció a San Antonio e igualó la serie

Gilgeous Alexander fue la figura con 30 puntos y nueve asistencias. No alcanzaron los 21 tantos y 17 rebotes de Wembanyama.

Shai Gilgeous Alexander fue el líder de los Thunder EFE -

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