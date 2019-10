En 1974, mientras Dolly Parton entonaba en programas de TV I Will Always Love You y John Denver cantaba el hit Thank God I'm a Country Boy, en Queens un músico solitario compuso, produjo, interpretó y auto publicó The Unicorn: el primer disco de country gay. Peter Grudzien grabó 14canciones y puso su rostro joven y el pecho envuelto en una camisa floreada en la portada del álbum setentoso. "En nuestra propia ciudad vive un viejo Unicornio/La reina quien custodia al Unicornio/Renacerá/Su cuerno poderoso/Caerá en ese día/Las tormentas morirán/La noche será día/El mundo entero es gay/Los ángeles bajan del cielo" dice la canción que le da nombre al disco que no tuvo mucho éxito en su lanzamiento. Recién en los 90 las composiciones de Peter ganaron una reputación en el ambiente de la música independiente. Pero, ¿quién es este vaquero puto que se animó a realizar un disco casero gay en un ambiente tan endogámico y conservador como el de la música country? La directora francesa Isabelle Dupuis y el director estadounidense Tim Geraghty descubrieron que detrás de ese maravilloso disco se escondía una persona fascinante y misteriosa que vive junto a una hermana gemela ezquizofrénica y un padre zombie que roza los 100 años. Son Los Munsters de Astoria, quienes ven juntos La novicia rebelde tarareando los musicales y se lanzan reproches entre visitas al Centro de Salud Mental de Steinway.

Los cineastas filmaron durante tres años, de 2005 a 2007, su intimidad rodeada de patos de porcelana y películas apiladas por todas partes, dentro de una casa en disputa con unos primos y varios abogados, retratando su forma de ver ese mundo al que no le interesa pertenecer. El documental, ganador del premio al Mejor Film en la Competencia Internacional de Bafici 2019, comienza con una escena inquietante donde Peter, en ese momento con 65 años, sostiene tembloroso una cámara que registra a uno de los familiares que quiere desalojarlo de su propia casa. "Yo decido donde vivo, no tu abogado", le grita Peter tirado desde su sillón. Con esa declaración de principios, la del poder elegir, se presenta este hombre magnético que se pasea fumando pipa por el barrio con ropa de época. Ni Navidad, ni su cumpleaños: la única fiesta que celebra y espera ansioso es la Marcha del Orgullo. "Peter anticipaba con mucho entusiasmo las semanas previas a la marcha, casi como un niño que espera la Navidad, y no podía esperar a salir de casa el día que llegaba. Lo que más me impactó fue la felicidad que radiaba de él ese día. Una profunda sensación de satisfacción y conexión. De alguna forma era como ser testigo de alguien que finalmente ´llega a casa´", me cuenta Isabelle, una de las directoras. Y es que Peter Grudzien es una persona incomprendida que vive afuera del sistema y no pretende adaptarse para que lo acepten. Es el mundo quien debe valorar las particularidades de su personalidad que lo hacen único. Tal como lo hicieron con curiosidad y empatía Isabelle Dupuis y Tim Geraghty, retratando en ese emocionante documental bautizado The Unicorn los últimos años de vida de Peter Grudzien y familia. SOY charló en exclusiva con los directores para conocer el detrás de escena de esta obra fílmica que nos acerca al museo de rarezas del creador de The Unicorn. Logrando que Peter Grudzien, y sus cientos de canciones grabadas, sean, por fin, escuchadas y reconocidas en cada rincón del planeta Tierra.

¿Qué los impulsó a hacer un documental sobre un artista desconocido?

El término artista "desconocido" me provoca sentimientos encontrados. Es algo despectivo pero también no tiene un sentido definido. ¿Un artista es alguien que "tuvo éxito" en el mundo del arte, música y el cine? ¿Ser "desconocido" permite explotar a personas o es acaso una auténtica celebración del arte en su expresión más pura? El término merecía ser explorado. Al principio tenía una lista de personas para contactar que conseguí por medio de un DJ especializado en el género, y Peter fue el primer músico que respondió a nuestro mail. Hasta ese momento lo único que sabía era que se trataba de un músico gay que tocaba música country.

El principio de la película es muy singular, con esa discusión que tiene Peter acerca de la lucha de la propiedad. ¿Por qué decidieron presentar a Peter con esa secuencia?

Definir el principio de una película es complicado. En el caso de The Unicorn nos pareció necesario mostrar desde un comienzo el miedo de Peter por perder su casa, para dar un impulso inicial a la narrativa, considerando que gran parte de la película se centra en sus recuerdos. La escena también sirve para presentar la casa como otro personaje, bastante central, teniendo en cuenta que los tres miembros de la familia viven ahí aunque en espacios separados. También vemos el equipamiento de vigilancia de Peter, que plantea preguntas acerca de la gravedad de la situación y la amenaza a su bienestar. Él filma a sus primos como un acto de defensa contra ellos, pero también presagia las películas caseras al final del documental, cuando se siente más libre de filmar su vida inmediata y disfrutar de su independencia. En nuestra sociedad, Peter estaría mucho mejor si lo hubiesen entendido y dejado en paz. No había nada que "arreglar".

¿Cómo reaccionó Peter cuando le propusieron hacer una película sobre su vida?

Peter esperaba que la película hiciera que su música fuera más conocida. Siempre estuvo dispuesto a ser entrevistado. Únicamente lo notamos reticente cuando le hacíamos preguntas acerca de su vida. Si le preguntábamos respecto a su madre, comenzaba a hablar acerca de alguna una canción country que había escuchado en la radio en los años 50. Si le preguntábamos acerca de la música country o folk, prefería hablar de su madre o de otro tema. Peter quería que su vida como músico fuera documentada y siempre fuimos bienvenidos. Su resistencia a preguntas específicas y directas hizo que nos preguntáramos: ¿Por qué esa resistencia? Esperamos que la película responda esa pregunta.

¿Qué recuerdan de la convivencia con una familia tan especial como los Grudzien?Tuvimos una conexión muy humana con ellos desde el primer día y creo que nuestra presencia se hizo sentir aún más debido a su aislamiento. Terry en particular estaba desesperada por afecto y básica interacción humana, sentada en las escaleras de la puerta de entrada con su número de teléfono anotado en pedazos de papel, lista para dárselos a cualquier chico "lindo" que pasara. Tenían una historia importante que contar y estaban ansiosos de poder compartirla con nosotros. Nuestro objetivo principal al realizar la película era el de demostrar la importancia de esta familia para todos. Gente que tipicamente no parece ser digna de ser celebrada. Si teníamos un objetivo, era el de hacerles justicia a sus vidas.

¿Cómo encontraron la forma de la película luego de haber filmado la intimidad de Peter y familia durante varios años?

Una vez que terminamos de filmar, el gran desafío era qué hacer con esas 130 horas de material que teníamos, que historia podíamos contar con todas esas horas de estar con ellos. Queríamos celebrar la música de Peter, y Tim y yo queríamos hacer todo lo posible para realizar un documental estándar que celebrara la vida de un músico. Pero Peter (y la familia Grudzien) no se ajustaban a ningún modelo estándar, biografía formulista, o narrativa de la industria musical. Esto podía ser frustrante para los espectadores, e incluso aquellos como nosotros abiertos a diferentes formas de narrativa podían mostrarse reacios a nuevos modelos. No hay ascenso y caída, no existe una historia de oscuridad y final feliz de ser "finalmente descubierto", como otras películas acerca de músicos como Searching for Sugar Man y los documentales acerca de Daniel Johnston, los cuales presentan un típico y preestablecido formato catártico. Lo que evolucionó en nuestro proyecto fue darnos cuenta de que su creatividad era el personaje principal de la película y que nuestro objetivo como cineastas era revelar este "nuevo personaje". La conexión de Peter con la belleza y la creatividad, así como su voluntad para perseverar en contra de su drama personal es lo que hace su vida tan inspiradora. Para nosotros, Peter es un gran modelo para artistas y músicos y la razón por la que las personas necesitan ver el documental. ¡Peter grabó 900 canciones en su casa! Se encerraba en su hogar, rodeado de una pared de parlantes y equipo de grabación. Lo protegía y creemos que una vida creativa hace lo mismo para muchos de nosotros.